Сборная журналистов Украины - обладатель Летнего благотворительного кубка

Сборная журналистов Украины победила команду «Маэстро»

  • 13.08.2021 11:55
  • 169 просмотров
  • 0 комментариев
Сборная журналистов Украины - обладатель Летнего благотворительного кубка

На стадионе НТК им. Банникова состоялся ежегодный «Летний благотворительный кубок» между командами ФК «Маэстро» и «Сборной журналистов Украины».

Главной целью этого проекта, уже стал доброй ежегодной традицией, является помощь детям-переселенцам с Востока Украины. Дети из Донбасса, которые стали главными болельщиками «Летнего благотворительного кубка» получили от организаторов и спонсоров матча профессиональную футбольную форму и спортивное снаряжение.

Матч начался торжественным исполнением Государственного гимна Украины оперной певицы Натальи Чепченко.

С приветственным словом обратился к командам Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

«Уважаемые участники матча, дорогие дети передаю привет от Президента УАФ Андрея Павелко. Футбол самом деле объединяет между собой звезд, журналистов. И самое главное, что мы этим традиционным матчем поддерживаем наших детей-переселенцев. Каждая участие в таком матче является нашей частью помощи для детей, нуждающихся в нашей поддержке !, - отметил Вадим Костюченко.

Матч начался остро, команды создавали опасные моменты. Один из таких в штрафной «артистов» позволил на тридцать второй минуте открыл счет в матче. Отличился капитан команды журналистов Вадим Дробашко. ФК «Маэстро» прессинговали и пробовали ответить, но ворота надежно защищал шеф-редактор Прямого канала Виктор Медведь.

В конце первого тайма звездный игрок команды журналистов Вячеслав Шевчук удвоил счет.

Второй тайм был успешный для команды «Маэстро». Со штрафного Владимир Мельниченко забил гол в ворота Сборной журналистов. Интрига в матче сохранялась до 51-й минуты. Роман Лопатин с голевой подачи играющего тренера Романа Санжара в одно касание нарисовал на табло счет 3:1.

На 68-й минуте игрок «Маэстро» Владимир Мельниченко оформил дубль. Но матч закончился победой Сборной журналистов Украины со счетом 3:2. Команда «акул пера» стала обладателем «Летнего благотворительного кубка».

Награждали команды медалями и Кубком победителя: Первый Вице-президент УАФ Олег Протасов, меценат Эдуард Мкртчан, шеф-редактор ИА «Центр новостей» Ольга Витак.

«Спасибо команды за футбольное шоу, которое Вы устроили для наших болельщиков - детей-переселенцев. Спасибо будущим чемпионам, за то, что Вы пришли на матч, болеете на наши команды не только сегодня на Банникова, но за нашу Национальную сборную», - отметил Протасов.

Меценат матча Эдуард Мкртчан, при поддержке которого состоялся «Летний благотворительный кубок», отметил профессиональный уровень команд.

«Сегодня на футбольном поле победила дружба, и победителями дети. Очень хочется, чтобы ситуация на Востоке изменилась, и такие благотворительные матчи проходили в мирных городах Украины. Спасибо команды за хорошую игру, спасибо дети, поддерживаете наши команды. Слава Украине», - сказал Мкртчан.

Сборная журналистов Украины - ФК Маэстро - 3:2
Голы: Дробашко (31), Шевчук (35), Мельниченко (46), Лопатин (51), Мельниченко (68).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Штемберг, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности