Сборная журналистов Украины - обладатель Летнего благотворительного кубка

На стадионе НТК им. Банникова состоялся ежегодный «Летний благотворительный кубок» между командами ФК «Маэстро» и «Сборной журналистов Украины».

Главной целью этого проекта, уже стал доброй ежегодной традицией, является помощь детям-переселенцам с Востока Украины. Дети из Донбасса, которые стали главными болельщиками «Летнего благотворительного кубка» получили от организаторов и спонсоров матча профессиональную футбольную форму и спортивное снаряжение.

Матч начался торжественным исполнением Государственного гимна Украины оперной певицы Натальи Чепченко.

С приветственным словом обратился к командам Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

«Уважаемые участники матча, дорогие дети передаю привет от Президента УАФ Андрея Павелко. Футбол самом деле объединяет между собой звезд, журналистов. И самое главное, что мы этим традиционным матчем поддерживаем наших детей-переселенцев. Каждая участие в таком матче является нашей частью помощи для детей, нуждающихся в нашей поддержке !, - отметил Вадим Костюченко.

Матч начался остро, команды создавали опасные моменты. Один из таких в штрафной «артистов» позволил на тридцать второй минуте открыл счет в матче. Отличился капитан команды журналистов Вадим Дробашко. ФК «Маэстро» прессинговали и пробовали ответить, но ворота надежно защищал шеф-редактор Прямого канала Виктор Медведь.

В конце первого тайма звездный игрок команды журналистов Вячеслав Шевчук удвоил счет.

Второй тайм был успешный для команды «Маэстро». Со штрафного Владимир Мельниченко забил гол в ворота Сборной журналистов. Интрига в матче сохранялась до 51-й минуты. Роман Лопатин с голевой подачи играющего тренера Романа Санжара в одно касание нарисовал на табло счет 3:1.

На 68-й минуте игрок «Маэстро» Владимир Мельниченко оформил дубль. Но матч закончился победой Сборной журналистов Украины со счетом 3:2. Команда «акул пера» стала обладателем «Летнего благотворительного кубка».

Награждали команды медалями и Кубком победителя: Первый Вице-президент УАФ Олег Протасов, меценат Эдуард Мкртчан, шеф-редактор ИА «Центр новостей» Ольга Витак.

«Спасибо команды за футбольное шоу, которое Вы устроили для наших болельщиков - детей-переселенцев. Спасибо будущим чемпионам, за то, что Вы пришли на матч, болеете на наши команды не только сегодня на Банникова, но за нашу Национальную сборную», - отметил Протасов.

Меценат матча Эдуард Мкртчан, при поддержке которого состоялся «Летний благотворительный кубок», отметил профессиональный уровень команд.

«Сегодня на футбольном поле победила дружба, и победителями дети. Очень хочется, чтобы ситуация на Востоке изменилась, и такие благотворительные матчи проходили в мирных городах Украины. Спасибо команды за хорошую игру, спасибо дети, поддерживаете наши команды. Слава Украине», - сказал Мкртчан.

Сборная журналистов Украины - ФК Маэстро - 3:2

Голы: Дробашко (31), Шевчук (35), Мельниченко (46), Лопатин (51), Мельниченко (68).