Источник: Аренды в Легию не будет. Шабанов остается в Динамо

Защитник киевского клуба будет отрабатывать контракт

  • 13.08.2021 12:58
  • 586 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Аренды в Легию не будет. Шабанов остается в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Шабанов

Защитник «Динамо» Артем Шабанов остается в столичном клубе. Его не будут отдавать в аренду, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Артем Шабанов остается в команде. Выполнять действующий контракт», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что контракт Артема рассчитан до конца текущего календарного года.
 
В «Легии» он провел несколько месяцев в начале 2021 года и успел стать чемпионом Польши.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.08.2021 13:08
    +2
    После травмы Попова никто и не сомневался, что Шабанов никуда не уйдет.
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