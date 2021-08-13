Источник: Аренды в Легию не будет. Шабанов остается в Динамо

Защитник «Динамо» Артем Шабанов остается в столичном клубе. Его не будут отдавать в аренду, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Артем Шабанов остается в команде. Выполнять действующий контракт», – сказано в сообщении.



Отметим, что контракт Артема рассчитан до конца текущего календарного года.



В «Легии» он провел несколько месяцев в начале 2021 года и успел стать чемпионом Польши.