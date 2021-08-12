Источник: Легия снова хочет арендовать у Динамо защитника Шабанова

Защитник «Динамо» Артем Шабанов может покинуть киевскую команду, несмотря на травму Дениса Попова, партнера по обороне столичного клуба.

По информации журналиста Олега Баркова, к футболисту снова проявляет интерес «Легия» из Варшавы, где Шабанов провел несколько месяцев в начале 2021 года и успел стать чемпионом Польши.

Поляки снова хотят взять в аренду Шабанова сроком на один год. Сам Артем, вероятно, согласится, ведь в Польше провел неплохое время и стабильно играл в основном составе.