Источник: Легия снова хочет арендовать у Динамо защитника Шабанова

Шабанов провел несколько месяцев в Варшаве и успел стать чемпионом Польши

  • 12.08.2021 22:50
  • 912 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Легия снова хочет арендовать у Динамо защитника Шабанова
© ФК Легия Варшава. Артем Шабанов

Защитник «Динамо» Артем Шабанов может покинуть киевскую команду, несмотря на травму Дениса Попова, партнера по обороне столичного клуба.

По информации журналиста Олега Баркова, к футболисту снова проявляет интерес «Легия» из Варшавы, где Шабанов провел несколько месяцев в начале 2021 года и успел стать чемпионом Польши.

Поляки снова хотят взять в аренду Шабанова сроком на один год. Сам Артем, вероятно, согласится, ведь в Польше провел неплохое время и стабильно играл в основном составе.

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(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 23:43
    -2
    Очень правильная идея у Артёма - бежать куда подальше из позорной кипрской помойки.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 23:42
    0
    Тарас Чубак, 12.08.2021 23:12
    Ризиковано, Артем непоганий захисник, а у Динамо зараз всього лише 2 цз у доступі. Може лише знову когось з академії витягнуть
    Мб купили б кого-то ещё
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.08.2021 23:29
    0
    Тарас Чубак, 12.08.2021 23:12
    Ризиковано, Артем непоганий захисник, а у Динамо зараз всього лише 2 цз у доступі. Може лише знову когось з академії витягнуть
    Из молодежи особо брать некого. На месте левого центрбека играет Вивчаренко. Но он не классический центрбек, а играет там по необходимости. Он левый защитник. Один Сирота на месте центрбека ненадежно. Перебор карточек, простуда или травма и придется на это место ставить Миколенко, хотя он там себя чувствует не лучшим образом.
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    avk2307
    online
      avk2307, 12.08.2021 23:29
    0
    Как то не верится.
    Какая аренда на 1 год ,если у Шабанова контракт до конца 2021?
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    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 12.08.2021 23:12
    +3
    dd dent, 12.08.2021 22:56
    Надо отдавать
    Ризиковано, Артем непоганий захисник, а у Динамо зараз всього лише 2 цз у доступі. Може лише знову когось з академії витягнуть
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    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 22:56
    +3
    Надо отдавать
    Ссылка
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