Источник: Легия снова хочет арендовать у Динамо защитника Шабанова

Защитник «Динамо» Артем Шабанов может покинуть киевскую команду, несмотря на травму Дениса Попова, партнера по обороне столичного клуба.
По информации журналиста Олега Баркова, к футболисту снова проявляет интерес «Легия» из Варшавы, где Шабанов провел несколько месяцев в начале 2021 года и успел стать чемпионом Польши.
Поляки снова хотят взять в аренду Шабанова сроком на один год. Сам Артем, вероятно, согласится, ведь в Польше провел неплохое время и стабильно играл в основном составе.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Какая аренда на 1 год ,если у Шабанова контракт до конца 2021?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.