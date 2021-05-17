Игнор украинца. Арендованного у Динамо игрока не пригласили на празднование

Украинский форвард Назарий Русин не был приглашен на празднование чемпионства варшавской «Легии».
Нападающий был арендован польской «Легией» у «Динамо» на вторую половину сезона. Однако из-за конфликта игрок был отправлен во вторую команду. И теперь Назария Русина даже не пригласили на награждение после заключительного тура.
А вот травмированный Артем Шабанов принял участие в награждении и праздновании чемпионства «Легии».
Итоговая таблица чемпионата Польши 2020/21
May 17, 2021
About last night 🙌💥— Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) May 17, 2021
📸 @mat_kostrzewa pic.twitter.com/PBIWkNBhEP
Источник — ФК Легия Варшава
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.