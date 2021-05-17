Игнор украинца. Арендованного у Динамо игрока не пригласили на празднование

Назарий Русин не отмечал чемпионство «Легии», а Артем Шабанов присутствовал

  • 17.05.2021 22:39
  • 4662 просмотра
  • 6 комментариев
Игнор украинца. Арендованного у Динамо игрока не пригласили на празднование
© ФК Легия. Назарий Русин (слева)

Украинский форвард Назарий Русин не был приглашен на празднование чемпионства варшавской «Легии».

Нападающий был арендован польской «Легией» у «Динамо» на вторую половину сезона. Однако из-за конфликта игрок был отправлен во вторую команду. И теперь Назария Русина даже не пригласили на награждение после заключительного тура.

А вот травмированный Артем Шабанов принял участие в награждении и праздновании чемпионства «Легии».

Итоговая таблица чемпионата Польши 2020/21

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Легия Варшава

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    thurman murman
    online
      thurman murman, 18.05.2021 00:09
    0
    чмо получается
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 18.05.2021 00:02
    0
    ну мене дивують коментатори))) і добре що не пішов) а що там робити? Слухати від фанів: "jebać Ukraińców"?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.05.2021 23:37
    0
    перспективный
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 23:12
    +2
    scorpio16, 17.05.2021 23:10
    а це вже вирок... Можна починати шукати іншу собі команду або повертатися назад і вести боротьбу з Бєседіним, поки Вербіч не прийде до форми після травми ,бо потім обидва будуть банку гріти, якщо до цього моменту Сурок не придбає нормального центрального форварда, який вміє забивати . Якщо дивитися на наших то після Мілевського більше нікого і не було, з іноземних останнімнормальним форвардом був Мбокані і все далі капець
    Так их обоих вернут в дк, это известно уже
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 17.05.2021 23:10
    0
    а це вже вирок... Можна починати шукати іншу собі команду або повертатися назад і вести боротьбу з Бєседіним, поки Вербіч не прийде до форми після травми ,бо потім обидва будуть банку гріти, якщо до цього моменту Сурок не придбає нормального центрального форварда, який вміє забивати . Якщо дивитися на наших то після Мілевського більше нікого і не було, з іноземних останнімнормальним форвардом був Мбокані і все далі капець
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:46
    +1
    "доигрался"
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 23:12
    +2
    scorpio16, 17.05.2021 23:10
    а це вже вирок... Можна починати шукати іншу собі команду або повертатися назад і вести боротьбу з Бєседіним, поки Вербіч не прийде до форми після травми ,бо потім обидва будуть банку гріти, якщо до цього моменту Сурок не придбає нормального центрального форварда, який вміє забивати . Якщо дивитися на наших то після Мілевського більше нікого і не було, з іноземних останнімнормальним форвардом був Мбокані і все далі капець
    Так их обоих вернут в дк, это известно уже
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:46
    +1
    "доигрался"
    Ссылка
    thurman murman
    online
      thurman murman, 18.05.2021 00:09
    0
    чмо получается
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 18.05.2021 00:02
    0
    ну мене дивують коментатори))) і добре що не пішов) а що там робити? Слухати від фанів: "jebać Ukraińców"?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.05.2021 23:37
    0
    перспективный
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 17.05.2021 23:10
    0
    а це вже вирок... Можна починати шукати іншу собі команду або повертатися назад і вести боротьбу з Бєседіним, поки Вербіч не прийде до форми після травми ,бо потім обидва будуть банку гріти, якщо до цього моменту Сурок не придбає нормального центрального форварда, який вміє забивати . Якщо дивитися на наших то після Мілевського більше нікого і не було, з іноземних останнімнормальним форвардом був Мбокані і все далі капець
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности