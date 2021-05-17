Игнор украинца. Арендованного у Динамо игрока не пригласили на празднование

Украинский форвард Назарий Русин не был приглашен на празднование чемпионства варшавской «Легии».

Нападающий был арендован польской «Легией» у «Динамо» на вторую половину сезона. Однако из-за конфликта игрок был отправлен во вторую команду. И теперь Назария Русина даже не пригласили на награждение после заключительного тура.

А вот травмированный Артем Шабанов принял участие в награждении и праздновании чемпионства «Легии».

Итоговая таблица чемпионата Польши 2020/21