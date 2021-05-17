ФОТО. Шабанов поучаствовал в чемпионском праздновании Легии

«Легия» обыграла «Подбескидзе» (1:0) в заключительном туре чемпионата Польши.

После этой игры футболисты варшавской команды получили золотые медали и чемпионский кубок. На награждении был и украинский футболист Артем Шабанов, который играет за «Легию» на правах аренды. Другой украинец Назарий Русин отсутствовал.

В этом сезоне Шабанов сыграл за «Легию» 7 матчей. Футболист вскоре вернется в киевское «Динамо».

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