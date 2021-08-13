Агент де Пены: «У Карлоса есть конкретное предложение из Италии»

Хулио Тимчишин объяснил, почему его клиента невозможно купить по низкой цене

  • 13.08.2021 12:45
  • 2308 просмотров
  • 11 комментариев
Агент де Пены: «У Карлоса есть конкретное предложение из Италии»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Хулио Тымчишин, агент футболиста киевского «Динамо» Карлоса де Пены, рассказал что на его клиента есть спрос в Серии А.
 
«Хочу сказать следующее: нет возможности заполучить Карлоса по низкой цене, несмотря на то, что его контракт истекает в декабре. «Динамо» – самый важный клуб в Украине. Де Пена за 2 года забил более 15 голов и сделал 18 ассистов. Под руководством Луческу он выиграл требл.
 
Не знаю, есть ли реальный интерес к нему со стороны «Фиорентины», но это отличная команда. Если они хотят подписать Карлоса, он наверняка помог бы им. До закрытия трансферного окна еще много времени, однако дешевых трансферов ждать не стоит.
 
В «Динамо» много хороших футболистов и высокая конкуренция. Луческу проделал большую работу. Если де Пена и покинет киевский клуб, то сделает это по-хорошему. У него есть конкретное предложение из Италии, мы над этим работаем, но до декабря игрок в «Динамо», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и де Пены не договорились о продлении контракта.

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Источник — Fiorentina.it

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.08.2021 13:42
    -1
    bullyUA, 13.08.2021 13:21
    Продавать надо. Сейчас у Динамо на место левого вингера выстроилась серьезная очередь. Начиная от Родригеша и набирающего форму Вербича и заканчивая очень перспективными молодыми Шулянским, Диалло и 17-летним Бузасом. очень понравился Диалло. В первом же матче за Динамо против U-19 Зари сделал 2 асиста. Такое впечатление, что давно в команде и чувствует партнеров.
    Красава знаешь команду
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.08.2021 13:41
    0
    Надо было раньше переподписать было пробовать когда стало понятно шо игрок заиграл, а не тянут кота за яйца до последнего, понятное дело теперь они могут цену набивать
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 13.08.2021 13:34
    -1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 13:32
    Как и пришел бесплатно.
    тогда действительно - ничего не теряете
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 13:32
    -1
    _-AK228, 13.08.2021 13:30
    ну за 2 копейки не хочет... зимой де пена свалит как свободный агент бесплатно
    Как и пришел бесплатно.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 13:32
    0
    Набивает контракт короче пожирнее
    Конечно повышение ЗП Карлос заслужил , но до разумных пределов
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 13.08.2021 13:30
    0
    umnuy2, 13.08.2021 13:24
    Суркис что опять?
    Да продавай ты их когда поступают предложение.
    Чё ты им маринуешь.
    ну за 2 копейки не хочет... зимой де пена свалит как свободный агент бесплатно
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 13.08.2021 13:29
    -1
    де пена бунтарь все, сгниет его суркис
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 13.08.2021 13:27
    0
    Якийсь набір слів. Він хоч сам зрозумів, що сказав?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.08.2021 13:24
    -2
    bullyUA, 13.08.2021 13:21
    Продавать надо. Сейчас у Динамо на место левого вингера выстроилась серьезная очередь. Начиная от Родригеша и набирающего форму Вербича и заканчивая очень перспективными молодыми Шулянским, Диалло и 17-летним Бузасом. очень понравился Диалло. В первом же матче за Динамо против U-19 Зари сделал 2 асиста. Такое впечатление, что давно в команде и чувствует партнеров.
    Суркис что опять?
    Да продавай ты их когда поступают предложение.
    Чё ты им маринуешь.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.08.2021 13:21
    0
    Продавать надо. Сейчас у Динамо на место левого вингера выстроилась серьезная очередь. Начиная от Родригеша и набирающего форму Вербича и заканчивая очень перспективными молодыми Шулянским, Диалло и 17-летним Бузасом. очень понравился Диалло. В первом же матче за Динамо против U-19 Зари сделал 2 асиста. Такое впечатление, что давно в команде и чувствует партнеров.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 12:56
    0
    Ну значит посидит на лавке, раз такие дела.
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