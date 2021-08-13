Агент де Пены: «У Карлоса есть конкретное предложение из Италии»

Хулио Тымчишин, агент футболиста киевского «Динамо» Карлоса де Пены, рассказал что на его клиента есть спрос в Серии А.



«Хочу сказать следующее: нет возможности заполучить Карлоса по низкой цене, несмотря на то, что его контракт истекает в декабре. «Динамо» – самый важный клуб в Украине. Де Пена за 2 года забил более 15 голов и сделал 18 ассистов. Под руководством Луческу он выиграл требл.



Не знаю, есть ли реальный интерес к нему со стороны «Фиорентины», но это отличная команда. Если они хотят подписать Карлоса, он наверняка помог бы им. До закрытия трансферного окна еще много времени, однако дешевых трансферов ждать не стоит.



В «Динамо» много хороших футболистов и высокая конкуренция. Луческу проделал большую работу. Если де Пена и покинет киевский клуб, то сделает это по-хорошему. У него есть конкретное предложение из Италии, мы над этим работаем, но до декабря игрок в «Динамо», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и де Пены не договорились о продлении контракта.