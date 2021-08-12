Не договорились. Стало известно, почему де Пена не играет в Динамо

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Минаем» (2:0), который состоялся 11 августа, не принял участия 29-летний уругвайский вингер киевлян Карлос де Пена. В игре с луганской «Зарей» легионер тоже провел на поле немного игрового времени (22 минуты).

Это связано не с футбольными причинами. Клуб сделал футболисту предложение продлить контракт, который рассчитан до конца года, но пока стороны не смогли достигнуть консенсуса в этом вопросе. Известно, что на данный момент де Пена является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Динамо», получая без бонусов €20 тысяч в месяц. Уругваец готов продолжить карьеру в Киеве, но с более высоким окладом.

Также футболист уже получил предложение о переходе в клубы из Италии («Верона», «Кальяри» и «Фиорентина»), серьезный вариант у де Пены есть в американской MLS. Не стоит исключать, что уругваец покинет «Динамо» до закрытия нынешнего трансферного окна или же уже зимой в статусе свободного агента, если не подпишет с киевлянами новый контракт.

Уругвайский легионер перешел в «Динамо» в 2019 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне Карлос де Пена провел за киевлян во всех турнирах 33 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.