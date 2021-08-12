Не договорились. Стало известно, почему де Пена не играет в Динамо

Уругвайский футболист отказывается продлевать контракт с киевским клубом

  • 12.08.2021 16:24
  • 7469 просмотров
  • 13 комментариев
Не договорились. Стало известно, почему де Пена не играет в Динамо
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Минаем» (2:0), который состоялся 11 августа, не принял участия 29-летний уругвайский вингер киевлян Карлос де Пена. В игре с луганской «Зарей» легионер тоже провел на поле немного игрового времени (22 минуты).

Это связано не с футбольными причинами. Клуб сделал футболисту предложение продлить контракт, который рассчитан до конца года, но пока стороны не смогли достигнуть консенсуса в этом вопросе. Известно, что на данный момент де Пена является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Динамо», получая без бонусов €20 тысяч в месяц. Уругваец готов продолжить карьеру в Киеве, но с более высоким окладом.

Также футболист уже получил предложение о переходе в клубы из Италии («Верона», «Кальяри» и «Фиорентина»), серьезный вариант у де Пены есть в американской MLS. Не стоит исключать, что уругваец покинет «Динамо» до закрытия нынешнего трансферного окна или же уже зимой в статусе свободного агента, если не подпишет с киевлянами новый контракт.

Уругвайский легионер перешел в «Динамо» в 2019 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне Карлос де Пена провел за киевлян во всех турнирах 33 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
      rasta13, 12.08.2021 17:16
    +1
    Пусть уходит, состав динамо сейчас глубокий, он смотрите сколько нападающих суркис собрал уже.
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 17:15
    +1
    Shara, 12.08.2021 17:04
    В конверте ))) В коробке из под обуви ))) А вообще это нашим можно втюхать. А вы попробуйте провезите это и затем легализуйте в банке заграницей. )))
    Да полюбому сурок везёт конверты с чёрным оффшорным налом с Кипра запрятанные в норковую шубу
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 12.08.2021 17:04
    0
    smart--Forever, 12.08.2021 16:40
    "Известно, что на данный момент де Пена является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Динамо», получая без бонусов €20 тысяч в месяц" (с)
    20 000 х 12 месяцев = 240 тысяч??? Шо за бред
    Там полюбому ещё 760 тысяч в конверте с Кипрских оффоров.
    Трындец МАФИЯ!
    В конверте ))) В коробке из под обуви ))) А вообще это нашим можно втюхать. А вы попробуйте провезите это и затем легализуйте в банке заграницей. )))
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 17:03
    -1
    Алексей Голяченко, 12.08.2021 17:00
    Форевер реально голубец ночной ?
    Форевер ну реально три ночи ты не спишь
    Ты даешь ?
    ну он после смены обычно в такое время и приезжает
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.08.2021 17:00
    0
    __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:54
    Домой приехал
    Форевер реально голубец ночной ?
    Форевер ну реально три ночи ты не спишь
    Ты даешь ?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:54
    +2
    Алексей Голяченко, 12.08.2021 16:48
    Три часа ночи, че не спал ?
    Домой приехал
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 16:54
    +3
    Тю, тупо терять игрока вместо того что б трошки докинуть $ глупо, тем более это чуть ли не единственный удачный свободный агент в дк
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.08.2021 16:48
    +1
    smart--Forever, 12.08.2021 16:40
    "Известно, что на данный момент де Пена является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Динамо», получая без бонусов €20 тысяч в месяц" (с)
    20 000 х 12 месяцев = 240 тысяч??? Шо за бред
    Там полюбому ещё 760 тысяч в конверте с Кипрских оффоров.
    Трындец МАФИЯ!
    Три часа ночи, че не спал ?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:48
    -1
    smart--Forever, 12.08.2021 16:40
    "Известно, что на данный момент де Пена является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Динамо», получая без бонусов €20 тысяч в месяц" (с)
    20 000 х 12 месяцев = 240 тысяч??? Шо за бред
    Там полюбому ещё 760 тысяч в конверте с Кипрских оффоров.
    Трындец МАФИЯ!
    Снова эта полоумная Машка пропустила приём таблеток
    Санитары , ловите ее
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:47
    +3
    Снова Кротосми набрасывает про ДК
    Договорятся если захотят . Вообще не проблема . А нет , то спасибо Карлосу и Адиос !
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 12.08.2021 16:44
    +6
    Хороший игрок! Не нужно отпускать. Еврокубки и чемпионат - в любом случае нужна ротация игроков хорошего уровня...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 12.08.2021 16:43
    +8
    smart--Forever, 12.08.2021 16:40
    "Известно, что на данный момент де Пена является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Динамо», получая без бонусов €20 тысяч в месяц" (с)
    20 000 х 12 месяцев = 240 тысяч??? Шо за бред
    Там полюбому ещё 760 тысяч в конверте с Кипрских оффоров.
    Трындец МАФИЯ!
    откуда инфа? может сам посредник?
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 16:40
    -7
    "Известно, что на данный момент де Пена является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Динамо», получая без бонусов €20 тысяч в месяц" (с)
    20 000 х 12 месяцев = 240 тысяч??? Шо за бред
    Там полюбому ещё 760 тысяч в конверте с Кипрских оффоров.
    Трындец МАФИЯ!
    Ссылка
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