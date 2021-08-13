Президент Ингульца объяснил, почему команда «примет» Динамо в Киеве

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему номинально домашний матч 4-го тура УПЛ с «Динамо» пройдет в Киеве, а не в Кропивницком.
– Мы обратились с такой просьбой к «Динамо». Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с «Динамо».
– Не боитесь, что болельщики из Кропивницкого обидятся на вас за это и перестанут ходить на матчи «Ингульца»?
– Они и так не ходят.
– На матче с «Зарей» было 1244 зрителя.
– Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нет.
– Строительство стадиона в Петрово идет по плану? Ничто не помешает начать на нем второй круг УПЛ?
– Пока ничто не мешает, – сказал Поворознюк.
Источник — Трибуна
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