Президент Ингульца объяснил, почему команда «примет» Динамо в Киеве

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему номинально домашний матч 4-го тура УПЛ с «Динамо» пройдет в Киеве, а не в Кропивницком.



– Мы обратились с такой просьбой к «Динамо». Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с «Динамо».



– Не боитесь, что болельщики из Кропивницкого обидятся на вас за это и перестанут ходить на матчи «Ингульца»?

– Они и так не ходят.



– На матче с «Зарей» было 1244 зрителя.

– Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нет.



– Строительство стадиона в Петрово идет по плану? Ничто не помешает начать на нем второй круг УПЛ?

– Пока ничто не мешает, – сказал Поворознюк.