Локателли согласовал с Ювентусом 5-летний контракт

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в ближайшее время станет игроком «Ювентуса».
23-летний футболист согласовал личный контракт с туринцами сроком до 2026 года. Зарплата итальянца составит 3 миллиона евро в год.
Представители клубов вскоре проведут встречу, чтобы завершить сделку. «Старая синьора» арендует полузащитника с опцией обязательного выкупа за 35 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Ранее Локателли отказался от перехода в донецкий «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.
Источник — твиттер Николо Скиры
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