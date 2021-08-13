Локателли согласовал с Ювентусом 5-летний контракт

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в ближайшее время станет игроком «Ювентуса».

23-летний футболист согласовал личный контракт с туринцами сроком до 2026 года. Зарплата итальянца составит 3 миллиона евро в год.

Представители клубов вскоре проведут встречу, чтобы завершить сделку. «Старая синьора» арендует полузащитника с опцией обязательного выкупа за 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Ранее Локателли отказался от перехода в донецкий «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.