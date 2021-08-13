Лидер Шахтера возобновил тренировки накануне матча против Металлиста 1925

Манор Соломон восстановился с опережением графика

  • 13.08.2021 09:24
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  • 1 комментарий
Лидер Шахтера возобновил тренировки накануне матча против Металлиста 1925
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Хавбек донецкого «Шахтера» Педриньо не принимал участия во вчерашней тренировке накануне домашнего поединка 4 тура Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

В последней игре с «Генком» бразилец травмировал заднюю поверхность бедра. По оценкам врачей, около недели понадобится полузащитнику на восстановление. Зато приступил к работе Манор Соломон, который пропустил два последних поединка «Шахтера».

Вечерняя сессия горняков длилась чуть меньше часа, и была посвящена тактическим наработкам. Еще одна тренировка «Шахтера» запланирована сегодня утром.

Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» состоится 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 13.08.2021 10:13
    -1
    Соломон - еврейский сын неньки України ! Героям слава !
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