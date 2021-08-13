Лидер Шахтера возобновил тренировки накануне матча против Металлиста 1925

Хавбек донецкого «Шахтера» Педриньо не принимал участия во вчерашней тренировке накануне домашнего поединка 4 тура Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

В последней игре с «Генком» бразилец травмировал заднюю поверхность бедра. По оценкам врачей, около недели понадобится полузащитнику на восстановление. Зато приступил к работе Манор Соломон, который пропустил два последних поединка «Шахтера».

Вечерняя сессия горняков длилась чуть меньше часа, и была посвящена тактическим наработкам. Еще одна тренировка «Шахтера» запланирована сегодня утром.

Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» состоится 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.