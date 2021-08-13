Бешикташ ведет переговоры о трансфере форварда Челси

Нападающий английского «Челси» Миши Батшуайи стал приоритетной трансферной целью турецкого «Бешикташа».
Сам Батшуайи ищет клуб, в котором ему предоставят стабильное игровое время, поскольку надеется попасть в состав сборной Бельгии на чемпионат мира-2022.
Турецкий клуб уже ведет переговоры с 27-летним бельгийцем. Ранее была информация, что «Челси» хочет расстаться с Батшуайи.
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Источник — Footmercato
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