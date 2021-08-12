Челси хочет расстаться с Батшуайи

Бельгийский нападающий не входит в планы Томаса Тухеля

  • 12.08.2021 10:39
  • 376 просмотров
  • 0 комментариев
Челси хочет расстаться с Батшуайи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Миши Батшуайи

27-летнний форвард лондонского «Челси» Миши Батшуайи близок к тому, чтобы покинуть английский клуб.

В прошлом сезоне Батшуайи выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас». Бельгийский нападающий не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

В услугах Батшуайи, чей контракт действует до 2022 года, заинтересован турецкий «Бешикташ».

Напомним, накануне «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — твиттер Николо Скиры

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности