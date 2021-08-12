Челси хочет расстаться с Батшуайи

27-летнний форвард лондонского «Челси» Миши Батшуайи близок к тому, чтобы покинуть английский клуб.
В прошлом сезоне Батшуайи выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас». Бельгийский нападающий не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.
В услугах Батшуайи, чей контракт действует до 2022 года, заинтересован турецкий «Бешикташ».
Напомним, накануне «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА.
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Источник — твиттер Николо Скиры
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