Челси хочет расстаться с Батшуайи

27-летнний форвард лондонского «Челси» Миши Батшуайи близок к тому, чтобы покинуть английский клуб.

В прошлом сезоне Батшуайи выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас». Бельгийский нападающий не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

В услугах Батшуайи, чей контракт действует до 2022 года, заинтересован турецкий «Бешикташ».

Напомним, накануне «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА.