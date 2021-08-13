ФОТО. Как состав Челси может выглядеть в следующем сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в следующем сезоне может выглядеть состав лондонского «Челси».
В четверг, 12 августа, «Челси» выкупил контракт 28-летнего бельгийского форварда «Интера» Ромелу Лукаку за €115 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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