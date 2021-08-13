Олег ФЕДОРЧУК: «У сборной Украины есть два запасных варианта»

Специалист считает, что украинскую национальную команду могут возглавить Михайличенко или Петраков

  • 13.08.2021 04:34
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Олег ФЕДОРЧУК: «У сборной Украины есть два запасных варианта»
© ФК Энергия. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о том, кто, кроме Сергея Реброва, может возглавить сборную Украины.

«Я вижу, что есть еще два запасных варианта — это Михайличенко и Петраков. Но по Петракову, мне кажется, это сознательно кем-то была пущена информация о его возможном назначении. В его приглашении нет логики со стороны федерации — его не назначили тренером молодежной сборной, хотя он удачно выступал с юношами, а теперь якобы назначают тренером национальной команды. Тут логики я не вижу вообще — человека убрали из молодежной сборной. Последовательности нет, он сверхудачно выступил на чемпионате мира, а его отстранили в пользу Ротаня. По логике тогда должен быть Ротань, а не Петраков, правильно? По рейтингу. Но мы видим по Маркевичу, что опытный тренер не захочет срываться на полгода-год. Очень сложная ситуация, с одной стороны — заманчивый пост, с другой — сразу попадаешь в цейтнот, шансы выйти на чемпионат мира очень маленькие. Вряд ли найдется тот, кто захочет подставиться», — считает специалист.

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Источник — FanDay

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