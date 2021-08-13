ФОТО. Ошибка Челси ценой в €80 миллионов

Авторитетный портал Transfermarkt пошутил над лондонским «Челси», который выкупил контракт бельгийского форварда «Интера» Ромелу Лукаку за €115 миллионов.
«Ошибка Челси ценой в €80 миллионов», — пишет Transfermarkt.
Лукаку защищал цвета «Челси» с 2011 по 2014 годы, после чего был продан в «Эвертон» за €35 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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