ФОТО. Ошибка Челси ценой в €80 миллионов

Авторитетный портал Transfermarkt пошутил над лондонским «Челси», который выкупил контракт бельгийского форварда «Интера» Ромелу Лукаку за €115 миллионов.

«Ошибка Челси ценой в €80 миллионов», — пишет Transfermarkt.

Лукаку защищал цвета «Челси» с 2011 по 2014 годы, после чего был продан в «Эвертон» за €35 миллионов.