Ярославский лично представит бразильского новичка Металлиста

12 августа рейсом Стамбул — Харьков прилетел бразильский нападающий Матеус Пейшото.
В пятницу, 13 августа, в отеле Kharkiv Palace состоится презентация лучшего бомбардира бразильской Серии А текущего сезона.
Новичка «Металлиста» Матеуса Пейшото представит президент харьковского клуба Александр Ярославский.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.