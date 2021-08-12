Спортдир Десны: «Останется ли Хачериди? Посмотрим»

Сейчас экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Евгений Хачериди тренируется с черниговской «Десной». Спортивный директор клуба Вадим Мельник оценил шансы Хачериди стать игроком «Десны»:
«Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока еще тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока что не набрал необходимые кондиции.
Останется ли он в «Десне»? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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