Спортдир Десны: «Останется ли Хачериди? Посмотрим»

Сейчас экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Евгений Хачериди тренируется с черниговской «Десной». Спортивный директор клуба Вадим Мельник оценил шансы Хачериди стать игроком «Десны»:

«Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока еще тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока что не набрал необходимые кондиции.

Останется ли он в «Десне»? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим».