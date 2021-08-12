Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Я доволен нашим составом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о старте сезона

  • 12.08.2021 23:09
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Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Я доволен нашим составом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер оценил уровень готовности своей команды к старту нового сезона АПЛ:

«Я доволен нашим составом и не думаю ни о ком другом, кроме наших ребят. И теперь главное то, как мы пройдем путь, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона. Скольким мы будем жертвовать, насколько дисциплинированны мы будем, как сплотится команда, насколько она будет стабильна, как усердно будет работать, сколько слез, пота и крови будет пролито.

Если хочешь быть сильнейшим, ты должен жить как сильнейший, должен работать как сильнейший и показывать игру каждые три дня. Будет непросто, но это возможно, безусловно. Я увидел прогресс. Прогресс в тренерском штабе, у игроков и в том, как мы ведем дела. Но мы пока ничего не выиграли.

А мы в «Манчестер Юнайтед» именно для этого. Я привык к победам. Когда я играл здесь, мы однажды финишировали третьими, а в остальные годы были либо первыми, либо вторыми».

Для «Манчестер Юнайтед» новый сезон начнется в субботу, 14 августа домашним матчем первого тура АПЛ против «Лидса». Сам Сульшер в конце июля продлил контракт с клубом.

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Источник — Sky Sports

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