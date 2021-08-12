Защитник сборной Франции пропустит матч против Украины

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар получил травму лодыжки накануне старта нового сезона. 25-летний игрок выбыл из строя на один месяц.
Это значит, что Павар пропустит сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Среди них - и матч против Украины в Киеве, который пройдет 4 сентября.
Сегодня УАФ начала продажу билетов на матч Украина – Франция, который пройдет на НСК «Олимпийский».
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Источник — Kicker
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