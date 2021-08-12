Защитник сборной Франции пропустит матч против Украины

У Бенжамена Павара травма лодыжки

  • 12.08.2021 22:11
  • 686 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник сборной Франции пропустит матч против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар получил травму лодыжки накануне старта нового сезона. 25-летний игрок выбыл из строя на один месяц.

Это значит, что Павар пропустит сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Среди них - и матч против Украины в Киеве, который пройдет 4 сентября.

Сегодня УАФ начала продажу билетов на матч Украина – Франция, который пройдет на НСК «Олимпийский».

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Источник — Kicker

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.08.2021 22:13
    0
    Та здоровья ему, у нас ещё нету тренера с ними играть. Пускай восстанавливается и не переживает )))
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