Защитник сборной Франции пропустит матч против Украины

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар получил травму лодыжки накануне старта нового сезона. 25-летний игрок выбыл из строя на один месяц.

Это значит, что Павар пропустит сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Среди них - и матч против Украины в Киеве, который пройдет 4 сентября.

Сегодня УАФ начала продажу билетов на матч Украина – Франция, который пройдет на НСК «Олимпийский».