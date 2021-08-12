УАФ назвала стоимость билетов на матч против Франции

УАФ открыла продажу билетов на матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция, который 4 сентября состоится на НСК Олимпийский.

Билеты поступили в продажу по цене от 250 до 1000 гривен. Бизнес-сегмент стоит от 1500 до 5000 гривен. Один человек не сможет купить более четырех билетов. Покупка только на сайте ticketsbox.com.

Сейчас сборная Украины, которая неудачно стартовала в отборе (3 очка после трех матчей) находится в поисках нового тренера.