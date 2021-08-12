УАФ назвала стоимость билетов на матч против Франции

Матч состоится в Киеве

  • 12.08.2021 10:40
  • 1229 просмотров
  • 11 комментариев
УАФ назвала стоимость билетов на матч против Франции
© uaf.ua

УАФ открыла продажу билетов на матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция, который 4 сентября состоится на НСК Олимпийский.

Билеты поступили в продажу по цене от 250 до 1000 гривен. Бизнес-сегмент стоит от 1500 до 5000 гривен. Один человек не сможет купить более четырех билетов. Покупка только на сайте ticketsbox.com.

Сейчас сборная Украины, которая неудачно стартовала в отборе (3 очка после трех матчей) находится в поисках нового тренера.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.08.2021 11:34
    0
    potemkin78, 12.08.2021 11:27
    а при Петряке вы думаете будет другой стиль?
    При Петракові - є шанс! Головне - чоловік виграв ЧС, нехай навіть і з 20-річними пацанами, які були далеко не фаворитами на чому ЧС , а Сабо - збитий льотчик. На що він здатний вже усі неодноразово бачили .
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 11:27
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 12.08.2021 11:19
    Ну тоді квитки на матч Україна-Франція можна не продавати, адже не думаю, що багато людей захоче вживу дивитися "французьке порно"!!!
    а при Петряке вы думаете будет другой стиль?
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.08.2021 11:19
    0
    potemkin78, 12.08.2021 10:52
    Сабо, легче стало, ибо его не жалко
    Ну тоді квитки на матч Україна-Франція можна не продавати, адже не думаю, що багато людей захоче вживу дивитися "французьке порно"!!!
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    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 12.08.2021 11:18
    0
    umnuy2, 12.08.2021 11:05
    Дорого дл пересичного если семьёй идти.
    Будет полстадиона,если не меньше
    Только 50% от вместимости и продают.
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    оксана микуленок
      оксана микуленок, 12.08.2021 11:06
    +1
    павелко взагалі все робить через дупу.Коли петраков міг і далі вивести чемпіогнську команду на Євро він поставив салагуРотаня ,який все провалив і Україна і не потрапила і тім більше могла якісь медалі виграти.Невчасно сгинув зхі збірной Шєва ,причепився до цього реброва ,начебто він якійсь Лобановський ,краще б відразу Маркевича підписав з усіх варіантів він навіть краще Шеви
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.08.2021 11:05
    0
    Дорого дл пересичного если семьёй идти.
    Будет полстадиона,если не меньше
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    оксана микуленок
      оксана микуленок, 12.08.2021 11:03
    0
    А хто тренером буде?????
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    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 12.08.2021 10:57
    -1
    Орлов Михаил, 12.08.2021 10:55
    Навіщо їм тренер? Павела сам може їх перехристити перед матчем і бабла заощаджити. Все одно вони вже своє відсмоктали на Євро... Кончена команда!
    Конченная у тебя фамилия, кацапище недобитое
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    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 12.08.2021 10:55
    -4
    Навіщо їм тренер? Павела сам може їх перехристити перед матчем і бабла заощаджити. Все одно вони вже своє відсмоктали на Євро... Кончена команда!
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 10:52
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 12.08.2021 10:46
    Вони би краще нарешті назвали ім'я головного тренера - того хто буде нашу збірну до цього матчу готувати....
    Сабо, легче стало, ибо его не жалко
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.08.2021 10:46
    +2
    Вони би краще нарешті назвали ім'я головного тренера - того хто буде нашу збірну до цього матчу готувати....
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