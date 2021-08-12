ВИДЕО. Игроки сборной Украины трогательно попрощались с Шевченко

Слова благодарности записали Бущан, Соболь, Зубков и Макаренко

  • 12.08.2021 20:59
  • 4394 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Игроки сборной Украины трогательно попрощались с Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко прекратил свою работу в главной команде страны после успешного выступления на Евро-2020, где сине-желтые дошли до четвертьфинала.

Футболисты сборной Украины, выступавшие в финальном раунде, решили записать трогательное прощание с Шевченко и его помощниками.

Cвои слова благодарности записали Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Александр Зубков и Евгений Макаренко.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины трогательно попрощались с Шевченко

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Источник — YouTube

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.08.2021 22:19
    0
    umnuy2, 12.08.2021 21:09
    будем шеву как блохина вспоминать с 2006 вот вспомните мои слова-это был наш потолок на лет 15 ближайших
    типун тебе на язык
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 12.08.2021 22:01
    0
    Пятов тоже записал в интервью, как крыса начал жаловаться когда Шева ушёл. Но чего можно было ожидать от любителя сепарни.
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    Серж пер
    online
      Серж пер, 12.08.2021 21:17
    +2
    umnuy2, 12.08.2021 21:09
    будем шеву как блохина вспоминать с 2006 вот вспомните мои слова-это был наш потолок на лет 15 ближайших
    Сейчас более перспективная сборная. Так что на ЧМ 2022 мы конечно не попадем, но на Евро выйдем и выступим неплохо.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.08.2021 21:09
    -2
    будем шеву как блохина вспоминать с 2006 вот вспомните мои слова-это был наш потолок на лет 15 ближайших
    Ссылка
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