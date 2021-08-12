Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко прекратил свою работу в главной команде страны после успешного выступления на Евро-2020, где сине-желтые дошли до четвертьфинала.

Футболисты сборной Украины, выступавшие в финальном раунде, решили записать трогательное прощание с Шевченко и его помощниками.

Cвои слова благодарности записали Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Александр Зубков и Евгений Макаренко.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины трогательно попрощались с Шевченко