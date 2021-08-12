Ромелу ЛУКАКУ: «Я болел за Челси еще будучи ребенком»

Ромелу Лукаку прокомментировал свой переход из «Интера» в «Челси»:

«Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Для меня это был долгий путь: я пришел сюда ребенком, которому надо было многому научиться, теперь я возвращаюсь более опытным и зрелым.

Отношения с этим клубом значат очень много для меня. Я болел за «Челси» еще когда был ребенком, и это невероятное чувство – сейчас вернуться сюда, чтобы помочь клубу выиграть еще больше трофеев.

Путь, по которому идет этот клуб, соответствует моим амбициям, мне 28 лет, и я только что выиграл Серию А. Эта возможность появилась у меня в подходящий момент, и вместе мы сможем добиться многих успехов.

С тех пор, как я покинул «Челси», у меня было много взлетов и падений, но этот опыт сделал меня сильнее. Для меня это вызов – помочь клубу выиграть трофеи. С нетерпением жду возможности начать», - заявил Лукаку.