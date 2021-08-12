Президент ПСЖ хочет пригласить Роналду в 2022 году в пару к Месси

Португальский нападающий Криштиану Роналду летом 2022 года может перейти в «ПСЖ» и сменить там француза Килиана Мбаппе, у которого закончится контракт. Таким образом, Роналду и Месси смогут играть в одной команде как минимум один год.

В парижском клубе смирились с тем, что Килиан Мбаппе не станет продлевать свое соглашение. Однако 22-летнего футболиста не отпустят в нынешнее трансферное окно из-за финансовых причин. А через год француз, скорее всего, перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи на место Мбаппе хочет пригласить Роналду, у которого в конце следующего сезона закончится контракт с «Ювентусом». Агент 36-летнего Роналду Жорже Мендеш планирует, что контракт будет заключен на два года. Аль-Хелаифи всегда мечтал собрать в своей команде Неймара, Месси и Роналду.

Днем ранее ПСЖ официально объявил о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси на правах свободного агента. Контракт с 34-летним футболистом был подписан по схеме 2+1.