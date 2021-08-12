Президент ПСЖ хочет пригласить Роналду в 2022 году в пару к Месси

Через год Мбаппе, скорее всего, перейдет в «Реал» на правах свободного агента

  • 12.08.2021 21:35
  • 1690 просмотров
  • 16 комментариев
Президент ПСЖ хочет пригласить Роналду в 2022 году в пару к Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду летом 2022 года может перейти в «ПСЖ» и сменить там француза Килиана Мбаппе, у которого закончится контракт. Таким образом, Роналду и Месси смогут играть в одной команде как минимум один год.

В парижском клубе смирились с тем, что Килиан Мбаппе не станет продлевать свое соглашение. Однако 22-летнего футболиста не отпустят в нынешнее трансферное окно из-за финансовых причин. А через год француз, скорее всего, перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи на место Мбаппе хочет пригласить Роналду, у которого в конце следующего сезона закончится контракт с «Ювентусом». Агент 36-летнего Роналду Жорже Мендеш планирует, что контракт будет заключен на два года. Аль-Хелаифи всегда мечтал собрать в своей команде Неймара, Месси и Роналду.

Днем ранее ПСЖ официально объявил о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси на правах свободного агента. Контракт с 34-летним футболистом был подписан по схеме 2+1.

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Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 12.08.2021 22:33
    0
    Український Крим, 12.08.2021 22:12
    Самое интересное в футболе по ходу уже позади... выставили сегодня список зарплат Мансити, у людей зп по 10-20£ лямов фунтов в год! На пальцах одной руки можно посчитать предприятия, у которых такая годовая прибыль а тут ногомячисты с мозгом размером с грецкий орех и освобожденным от интеллекта выражением лица
    В этом смысле согласен. Но тот футбол уже в прошлом, когда играли за идею и за волгу в лучшем случае.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 12.08.2021 22:32
    0
    Алексей Голяченко, 12.08.2021 22:13
    Реально было бы круто. Две звезды мирового футбола вместе и арабу это под силу
    Так давайте ще візьмемо Майка Тайсона як психолога, Майкла Фелпса як масажиста і Усейна Болта як тренера по швидкості! А штатного співуна гімну відразу Елтона Джона.....от зірковий парад забабахаємо! І кожному по 100 лямів, а краще по 200... ай давай гулять по 300 це вже цирк, який ніхто , крім унітазних ставочників на спорт, дивитися не буде
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 12.08.2021 22:32
    0
    Алексей Голяченко, 12.08.2021 22:30
    Олег, ну реально было бы на интересно посмотреть
    Это два самых гениальных футболиста, без иронии.
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    Face Control
      Face Control, 12.08.2021 22:32
    0
    Алексей Голяченко, 12.08.2021 22:30
    Олег, ну реально было бы на интересно посмотреть
    Так я только за)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.08.2021 22:31
    0
    kot-7, 12.08.2021 22:20
    А в пару к Серёге еще Жору Пике))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.08.2021 22:30
    0
    Face Control, 12.08.2021 22:16
    Гениально.
    Олег, ну реально было бы на интересно посмотреть
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 12.08.2021 22:28
    0
    Вообще то зарплатами в ПСЖ и МС,должны возмущатся бедуины,но в принцыпе согласен они розвращают мировой футбол.
    Если конкретно по этой инфе,черт побери будет интересно,зачет принцу.
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    kot-7
    online
      kot-7, 12.08.2021 22:20
    +1
    А в пару к Серёге еще Жору Пике))
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 12.08.2021 22:16
    0
    Гениально.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 12.08.2021 22:15
    0
    Вот теберас.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.08.2021 22:13
    +2
    VK-Sport, 12.08.2021 21:52
    Самое интересное в современном футболе походу еще впереди!
    Реально было бы круто. Две звезды мирового футбола вместе и арабу это под силу
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 12.08.2021 22:12
    +1
    VK-Sport, 12.08.2021 21:52
    Самое интересное в современном футболе походу еще впереди!
    Самое интересное в футболе по ходу уже позади... выставили сегодня список зарплат Мансити, у людей зп по 10-20£ лямов фунтов в год! На пальцах одной руки можно посчитать предприятия, у которых такая годовая прибыль а тут ногомячисты с мозгом размером с грецкий орех и освобожденным от интеллекта выражением лица
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 12.08.2021 22:00
    0
    Это как Ален Делон и Жан Поль Бельмондо в одном фильме !!!!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 21:57
    -5
    Правильное решение!!!
    Лучше всего в футбол играют только гномы и гомы.
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 12.08.2021 21:53
    0
    нассеру пора сісти на задницю,зупинитися і подумати для чого він скуповує зірок
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 12.08.2021 21:52
    +3
    Самое интересное в современном футболе походу еще впереди!
    Ссылка
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