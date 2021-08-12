Шахтер сообщил о том, сколько пропустит Педриньо

«Шахтер» официально сообщил о том, на какой срок выбыл из строя полузащитник команды Педриньо, который получил травму в матче квалификации Лиги чемпионов против «Генка». Бразильский хавбек пропустит до одной недели.

Это значит, что Педриньо точно пропустит матч четвертого тура УПЛ против «Металлиста 1925», который состоится завтра, 13 августа.

Участие Педриньо в первом, выездном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако» также под вопросом. Матч состоится во вторник, 17 августа.