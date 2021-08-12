Шахтер сообщил о том, сколько пропустит Педриньо

Участие в матче с «Монако» под вопросом

  • 12.08.2021 20:31
  • 2352 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер сообщил о том, сколько пропустит Педриньо
© ФК Шахтер. Педриньо

«Шахтер» официально сообщил о том, на какой срок выбыл из строя полузащитник команды Педриньо, который получил травму в матче квалификации Лиги чемпионов против «Генка». Бразильский хавбек пропустит до одной недели.

Это значит, что Педриньо точно пропустит матч четвертого тура УПЛ против «Металлиста 1925», который состоится завтра, 13 августа.

Участие Педриньо в первом, выездном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако» также под вопросом. Матч состоится во вторник, 17 августа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.08.2021 20:53
    +1
    Zp0rtUA., 12.08.2021 20:42
    Пропердиться недельку
    О ёб**ко) где пропадало?
    Ссылка
    ToP12
      ToP12, 12.08.2021 20:44
    +2
    Zp0rtUA., 12.08.2021 20:42
    Пропердиться недельку
    мусор законтаченный,тебе уже булки разорвали?ты хорошо проперделся мусорок ?
    Ссылка
    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 12.08.2021 20:42
    -1
    Пропердиться недельку
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности