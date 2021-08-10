Травма еще одного хавбека. Шахтер остался без Педриньо

Ранее травмировался Соломон

  • 10.08.2021 21:11
  • 2438 просмотров
  • 4 комментария
Травма еще одного хавбека. Шахтер остался без Педриньо
© shakhtar.com

В матче квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» в первом тайме остался без атакующего хавбека Педриньо, который получил травму.

Вместо него вышел Георгий Судаков.

В первом поединке квалификации с «Генком» команда Роберто Де Дзерби осталась без полузащитника Манора Соломона, который получил серьезное повреждение.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    name_footbol
    online
      name_footbol, 10.08.2021 21:34
    +3
    Костоломы какие то
    Ссылка
    pl2012ua
      pl2012ua, 10.08.2021 21:22
    0
    расизм?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 10.08.2021 21:22
    +5
    Здоровья Педро.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 10.08.2021 21:16
    -3
    так,глядишь,и лимит по украинцам будет выдержан и в чемпионате,и на евроарене...
    Ссылка
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