Травма еще одного хавбека. Шахтер остался без Педриньо

В матче квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» в первом тайме остался без атакующего хавбека Педриньо, который получил травму.
Вместо него вышел Георгий Судаков.
В первом поединке квалификации с «Генком» команда Роберто Де Дзерби осталась без полузащитника Манора Соломона, который получил серьезное повреждение.
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Источник — Sport.ua
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