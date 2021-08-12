В пятницу, 13 августа, состоится поединок 1-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия» из Менхенгладбаха примет мюнхенскую «Баварию».
Матч состоится в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии.
В прямом эфире поединок «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» покажут «Setanta Sports +» и MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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