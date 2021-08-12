Интер подпишет героя Евро-2020

«Интер» в ближайшее время подпишет защитника ПСВ и одно из главных открытий Евро-2020 Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, с самим игроком будет подписан контракт до 2025 года. Уже в пятницу Дюмфрис будет в Милане для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне на счету Дюмфриса 4 гола и 9 ассистов в 41 матче за ПСВ во всех турнирах.