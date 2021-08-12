Йоханна Конта прокомментировала победу над Свитолиной

Британка призналась, что Элина – самая сложная для нее соперница

  • 12.08.2021 18:10
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Йоханна Конта прокомментировала победу над Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоханна Конта

Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках второго раунда турнира WTA 1000 в Монреале.
 
«Это был непростой матч. Я еще никогда ее не обыгрывала, поэтому лично для меня это важная победа. Пожалуй, Элина самая сложная соперница для меня во всем туре, так что я очень довольна собой.
 
Думаю, самое важное - это играть с тем, что у тебя есть, и стараться находить те элементы, которые можешь улучшить по ходу матча. Сегодня мы обе не смогли показать идеальную игру, но у меня получилось найти решения в важных моментах», – сказала британка.
 
В следующем раунде Конта сразится против американки Кори  Гауфф.

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Источник — Большой теннис Украины

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    Michael Benko
      Michael Benko, 12.08.2021 19:46
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