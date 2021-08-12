Олег САЛЕНКО – о действиях Селезнева: «Это уже от бессилия»

Бывший игрок «Динамо» считает, что Евгению пора заканчивать

  • 12.08.2021 17:40
  • 1607 просмотров
  • 1 комментарий
Олег САЛЕНКО – о действиях Селезнева: «Это уже от бессилия»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко прокомментировал игру и поведение нападающего «Миная» Евгения Селезнева в матче против киевского клуба (0:2).
 
– Как вам выступление Селезнева? Не пора ли ему с такой игрой заканчивать с карьерой футболиста?
– Зачем спрашивать, если сразу есть ответ? Я тоже сейчас могу так выйти, играть и ждать, когда пенальти поставят. У «Миная» вчера не было ни одного серьезного момента, много проблем у команды. «Динамо» играло на одной ноге.
 
– Евгению по силам забить 8 голов и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины?
– Если команда не доходит до штрафной площади, то пенальти не будет. И всего остального. Когда его взяли в «Колос», где команда бежала и неслась, ему надо было только успевать все делать в штрафной площади. А когда команда не бежит, то ничего не будет.
 
«Минаю» вообще повезло. Думаю, они распались бы, если бы не неопределенность с «Олимпиком». Если президент клуба согласен, то пусть Селезнев там играет. Может, где-то и поможет остаться в УПЛ.
 
– В прошлом сезоне за «Минай» играл Милевский, теперь – Селезнев. Сложно сказать, что они помогали команде. Если бы вернули Милевского, то вдвоем они приносили бы больше пользы?
– Нет. Одного еще можно, но когда в команде на поле минус 2 игрока... Для Милевского это была как проба. Он понял, что хватит уже, пора заканчивать с футболом. А Селезнев еще пытается. Если где-то упадет и заработает пенальти, то поможет. У одного и второго лишний вес. Но в команде можно держать только одного нападающего, которому позволено не бегать. Двух – это уже будет совсем другое.
 
– Как вам поведение Селезнева в подтрибунке? То он Бабогло назвал проституткой и призвал выйти один на один, то Караваева звал на улицу поговорить.
– Это уже от бессилия. А как он вел себя на поле – от того же бессилия кричал и ругался и на одноклубников, и на соперников. Это еще хорошо обошлось, а так бы пару раз против него сыграли жестко, что он после травмы не играл бы в футбол. Почему его в свое время из «Колоса» убрал Костышин? Потому что он стал руководить на поле командой, а это недопустимо, – сказал Саленко.

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 17:44
    0
    Выпивоха по делу все говорит и даже куда адекватнее тунца с приветом
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