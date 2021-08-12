Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер рисковал, но мог набить торбу и пропустить»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о победе «Шахтера» над «Генком» (2:1) во втором мачте 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Первый тайм был за «Шахтером», хоть и забить могли бельгийцы. По сути, в одну калитку «Шахтер» превосходил соперника в первом тайме. Если бы Тете забил на четвертой минуте уже, мне кажется, залетело бы еще больше. Хочу поздравить болельщиков. Пришло столько людей, что некоторым командам завидно уже. Так что первый тайм за «Шахтером», причем по игре и не так часто ошибались в обороне.

Второй тайм был пинг-понг, от которого болельщики получили удовольствие, причем со стороны обеих команд. Если бы бельгийцы не играли в открытый футбол, игра бы не получилась такой зрелищной. «Шахтер» рисковал, но мог набить торбу и пропустить. Из миллиона интересных атак «Шахтера» получились всего три. Даже слепые и люди, которые не разбираются в футболе, понимают это», — считает Леоненко.