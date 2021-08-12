Евгений МАКАРЕНКО: «Был интерес со стороны немецких и бельгийских клубов»

Но украинский полузащитник решил продолжить карьеру в «Фехерваре»

  • 12.08.2021 16:38
  • 530 просмотров
  • 6 комментариев
Евгений МАКАРЕНКО: «Был интерес со стороны немецких и бельгийских клубов»
© ФК Фехервар. Евгений Макаренко

30-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал о своем переходе в венгерский футбольный клуб «Фехервар».

«Доволен всеми организационными моментами клуба, инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне.

Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Ване (Ивану Петряку — прим. ред.). Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.

Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия», — отметил Макаренко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 17:37
    0
    Ну почему же, могли вполне быть и из первых лиг клубы, аутсайдеры или сердняки те же
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 17:24
    0
    rasta13, 12.08.2021 17:20
    Он не говорил что им интересуются топ клубы, что за бред вы несете ? Не думаю что он врал, интересовались им но только клубы из второй бундеслиги быстрее всего, а в бельгии он наелся, фехервар самый логичный выбор.
    Какая 2-я бундеслига? не смеши
    Там скорее всего был интерес от Оберлиги Шлезвиг-Гольштейн. Только её стрёмно произносить
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 12.08.2021 17:20
    0
    smart--Forever, 12.08.2021 17:10
    Бывшие игроки динамо имени Суркиса - все такие брехуны и лицемеры
    "Был интерес со стороны нескольких немецких клубов" (с) Ага, Баварии и Боруссии Дортмунд И сделал выбор в пользу Фехервара, потому что больше такой щлак никому не нужен.
    Немецкие клубы им интересовались, мля, клоун
    Он не говорил что им интересуются топ клубы, что за бред вы несете ? Не думаю что он врал, интересовались им но только клубы из второй бундеслиги быстрее всего, а в бельгии он наелся, фехервар самый логичный выбор.
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 17:18
    0
    Фаньке пусси Кэтти несенюк дал команду облаять крота
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 17:12
    +1
    smart--Forever, 12.08.2021 17:10
    Бывшие игроки динамо имени Суркиса - все такие брехуны и лицемеры
    "Был интерес со стороны нескольких немецких клубов" (с) Ага, Баварии и Боруссии Дортмунд И сделал выбор в пользу Фехервара, потому что больше такой щлак никому не нужен.
    Немецкие клубы им интересовались, мля, клоун
    бутылкособиратель донецкий, это просто ты знаешь в Германии два клуба, а на самом деле их там намного больше, так что забейся обратно под тот ларек из под которого ты вылез
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 12.08.2021 17:10
    -1
    Бывшие игроки динамо имени Суркиса - все такие брехуны и лицемеры
    "Был интерес со стороны нескольких немецких клубов" (с) Ага, Баварии и Боруссии Дортмунд И сделал выбор в пользу Фехервара, потому что больше такой щлак никому не нужен.
    Немецкие клубы им интересовались, мля, клоун
    Ссылка
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