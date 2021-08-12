Евгений МАКАРЕНКО: «Был интерес со стороны немецких и бельгийских клубов»

30-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал о своем переходе в венгерский футбольный клуб «Фехервар».
«Доволен всеми организационными моментами клуба, инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне.
Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Ване (Ивану Петряку — прим. ред.). Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.
Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия», — отметил Макаренко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Там скорее всего был интерес от Оберлиги Шлезвиг-Гольштейн. Только её стрёмно произносить
"Был интерес со стороны нескольких немецких клубов" (с) Ага, Баварии и Боруссии Дортмунд И сделал выбор в пользу Фехервара, потому что больше такой щлак никому не нужен.
Немецкие клубы им интересовались, мля, клоун
"Был интерес со стороны нескольких немецких клубов" (с) Ага, Баварии и Боруссии Дортмунд И сделал выбор в пользу Фехервара, потому что больше такой щлак никому не нужен.
Немецкие клубы им интересовались, мля, клоун
"Был интерес со стороны нескольких немецких клубов" (с) Ага, Баварии и Боруссии Дортмунд И сделал выбор в пользу Фехервара, потому что больше такой щлак никому не нужен.
Немецкие клубы им интересовались, мля, клоун
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.