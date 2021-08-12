Евгений МАКАРЕНКО: «Был интерес со стороны немецких и бельгийских клубов»

30-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал о своем переходе в венгерский футбольный клуб «Фехервар».

«Доволен всеми организационными моментами клуба, инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне.

Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Ване (Ивану Петряку — прим. ред.). Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.

Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия», — отметил Макаренко.