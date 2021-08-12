ФОТО. Килиан МБАППЕ: «Добро пожаловать в Париж, Лео»

22-летний нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе поприветствовал новичка парижской команды — 34-летнего аргентинского бомбардира Лионеля Месси, который перешел из «Барселоны» на правах свободного агента.
«Добро пожаловать в Париж, Лео», — прокомментировал Мбаппе совместные фото с аргентинцем.
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Источник — Instagram
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