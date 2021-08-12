Роббен и другие топ-футболисты, которые заканчивали карьеру в родном клубе

В середине июля стало известно, что 37-летний Арьен Роббен, который минувшим летом принял решение вернуться в профессиональный футбол, чтобы еще поиграть за родной для него нидерландский «Гронинген», все-таки сходит с дистанции. Увы, но здоровье в очередной раз подвело блестящего ветерана, и Роббен все-таки был вынужден повторно объявить о завершении карьеры. Что правда, если летом 2019-го Арьен прощался с футболом, будучи игроком «Баварии», где окончательно превратился в звезду мирового уровня, то сейчас его уход состоялся еще более красиво – из рядов клуба, где все для Роббена только начиналось.

Что ж, давайте вспомним, кто, помимо Роббена, уходил из профессионального футбола оттуда же, где для него все и начиналось…

Хуан Роман РИКЕЛЬМЕ

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Этот блестящий аргентинский плеймейкер с 2002 по 2007 годы выступал в Европе – сперва в «Барселоне», а затем в «Вильярреале», однако наибольшую известность приобрел на родине в рядах «Боки Хуниорс». Именно с этой командой Рикельме выиграл наибольшее число трофеев в карьере, в том числе четыре титула чемпиона Аргентины, а потому неудивительно, что подавляющее большинство болельщиков ассоциируют имя Хуана Романа именно с «генуэзцами».

На самом же деле, Рикельме можно смело называть воспитанником клуба «Аргентинос Хуниорс». Там он начинал играть с 14 лет, но за взрослую команду так заигран и не был. Уже в 18 лет талант Рикельме разглядели в «Боке», по причине чего Хуан Роман отбыл туда, где очень рано заблистал, а в 24 года за 10 миллионов евро перешел в «Барселону». Впрочем, не сыграть за «Аргентинос Хуниорс» Рикельме не мог. В конце карьеры он специально вернулся в этот клуб, где за полгода провел 15 официальных матчей, в которых забил 3 мяча. В январе 2016 года 36-летний на тот момент Рикельме объявил о завершении карьеры, а с конца 2019-го Хуан Роман занимает пост одного из вице-президентов «Боки Хуниорс».

Робин ВАН ПЕРСИ

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Один из лучших бомбардиров первых полутора десятка лет нынешнего века Робин ван Перси с 15 лет пребывал в академии «Фейеноорда», в котором со временем сумел заиграть на взрослом уровне и заявить о себе на европейском континенте. Будучи 20-летним пареньком Робин покинул Роттердам и перебрался в Лондон, где восемь лет своими голами приводил в экстаз болельщиков «Арсенала». Затем ван Перси за 31 миллион евро подписал «Манчестер Юнайтед», где также высоко ценили бомбардирский талант нидерландца. С «красными дьяволами» Робин успел стать чемпионом АПЛ-2012/13 – сезона, после которого легендарный Алекс Фергюсон ушел на пенсию, а «Юнайтед» больше не становился лучшим в своей стране.

После МЮ ван Перси поиграл два с половиной года в Турции за «Фенербахче», куда его заманили неплохими деньгами и отсутствием столь бешенного игрового ритма, как в Англии. Однако завершать карьеру Робин предпочел в родных Нидерландах. В январе 2018-го он на правах свободного агента стал игроком «Фейеноорда», где провел полтора сезона на весьма пристойном уровне (в чемпионате-2018/19, в частности, забил 16 мячей в 25 поединках), а уже затем повесил бутсы на гвоздь. К слову, после прощания с игровой карьерой покидать роттердамский клуб ван Перси не стал, и ныне работает там ассистентом главного тренера юношеской команды, а также входит в технический штаб тренеров основы.

Хавьер САВИОЛА

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В начале «нулевых» Хавьер Савиола, имевший прозвище «Кролик», почитался одним из лучших форвардов мирового футбола, или, по крайней мере, входил в когорту наиболее перспективных игроков атаки. Не зря аргентинца летом 2001 года за 36 миллионов евро выкупила «Барселона», хотя на тот момент Савиоле не исполнилось еще и 20 лет. Поначалу карьера Хавьера в каталонской команде складывалась успешно, но затем из-за отсутствия доверия со стороны Франка Райкарда форвард начал хандрить, пошел по арендам, а вскоре и вовсе на правах свободного агента перешел в стан злейшего оппонента «Барселоны» - мадридского «Реала».

Увы, но реализовать себя в Мадриде, как и впоследствии во многих других командах, Савиола уже не сумел. Летом 2015 года 33-летний на тот момент аргентинец принял решение подписать контракт с родным «Ривер Плейтом», где и начинался его путь в большом футболе. Впрочем, проведя за полгода 13 матчей, и не забив в них мячей, Савиола решил повесить бутсы на гвоздь и уйти из мира футбола. Оставаться без спорта Хавьер долго не смог, и вскоре вошел в тренерский штаб андоррской команды «Ордино», а затем и начал играть в футзал за тамошний же «Энкам».

РИВАЛДО

Пожалуй, Ривалдо нельзя однозначно называть воспитанником клуба «Можи-Мирин», ведь играть в футбол он начинал в «Паулисте» и «Санта Крузе», но оказавшись в 20 лет в стане «жаб» атакующий хавбек, нередко игравший оттянутого форварда, блестяще проявил себя, что позволило ему выйти на качественно новый уровень и вскоре оказаться в «Коринтиансе». Затем последовали «Палмейрас», «Депортиво», и самые «сочные» клубы в карьере бразильца – «Барселона» и «Милан». Помимо этого Ривалдо был одной из главных звезд сборной Бразилии, сумевшей триумфально сыграть на ЧМ-2002, после чего «селесао» называют пентакампеонами – в честь пяти побед на мировых первенствах.

Прощался с футболом Ривалдо долго и в разных клубах из разных стран. Злые языки судачили о желании бразильца перед пенсией заработать как можно больше денег, но в 2014-м Ривалдо все-таки вернулся в «Можи-Мирин», где, как бы странно это не выглядело, совмещал сразу две должности – президента и футболиста. В 2015 году Ривалдо появился на поле в статусе капитана «Можи-Мирина», и сыграл на поле вместе со своим сыном – Ривалдиньо, который на 23 года младше отца. Летом того же года Ривалдо принял окончательное решение завершить профессиональные выступления в футболе, после чего три года поработал советником правления клуба, а ныне в качестве селебрити посещает различные мероприятия, всегда и для всех оставаясь желанным гостем.

Пабло АЙМАР

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Исключительно тонкий по стилю игры плеймейкер Пабло Аймар с 13 лет начал заниматься в академии «Ривер Плейта», где со временем и дебютировал на профессиональном уровне. Великолепно проявив себя в Аргентине, и заслужив статус одного из наиболее талантливых молодых футболистов Южной Америки, в январе 2001 года, несмотря на предложения от «Интера» и «Барселоны», Аймар за 24 миллиона долларов перешел в «Валенсию». В стане левантийцев Пабло также достаточно быстро удалось стать своим, в результате чего «летучие мыши» в 2001-м вышли в финал Лиги чемпионов, а вскоре завоевали два «золота» в Ла Лиге, а также триумфовали в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

После «Валенсии» Аймар поиграл за «Сарагосу» и «Бенфику», но там его выступления не были настолько блистательными, как ранее в «Ривер Плейте» и «Валенсии». В 33-летнем возрасте плеймейкер перебрался в малазийский «Джохор», но вскоре покинул клуб и после нескольких месяцев «просиживания штанов без дела», вернулся в родной «Ривер Плейт». Увы, эта история не стала счастливой до конца, ведь за полгода пребывания на контракте Аймар сыграл лишь 15 минут в одном из поединков чемпионата, после чего ушел на пенсию. Ныне в свой 41 год Пабло является одним из ассистентов главного тренера национальной сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Андрей ШЕВЧЕНКО

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Карьера самого успешного футболиста Украины времен независимости Андрея Шевченко, без сомнений, прекрасно известна всем отечественным любителям футбола. Начинал он ее в киевском «Динамо», где очень быстро показал фантастический прогресс, став лидером гремевшей в еврокубках великой команды Валерия Лобановского. Летом 1999 года Шевченко за рекордные для тогдашнего украинского рынка 25 миллионов долларов перебрался в «Милан», где сумел добиться еще более фантастических результатов, становясь чемпионом Италии, выигрывая Кубок и Суперкубок этой страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», а через два сезона принял решение перейти в «Челси», которое стало началом конца его карьеры. Не сумев заиграть в Англии столь же успешно, как в Италии, Андрей на правах аренды вернулся в «Милан», но и там уже не вышел на привычный уровень. Летом 2009 года Шевченко на правах свободного агента вернулся в родное «Динамо», где отыграл три сезона, но так и не сумел стать чемпионом Украины, так как это был период безграничного властвования «Шахтера». Завершив карьеру после Евро-2012, Шевченко на короткое время подался в политику, а в 2016-м стал сперва ассистентом главного тренера, а вскоре и полноправным главным тренером национальной сборной Украины, пост которого занимал до недавнего времени.

ХОАКИН Санчес и Джанлуиджи БУФФОН

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Эти две легендарные футбольные личности все еще продолжают активные выступления, а потому о них мы поговорим вместе. Вероятнее всего, оба завершат карьеру уже в самом ближайшем будущем. По крайней мере, 40-летняя легенда «Бетиса» Хоакин Санчес уже заявил, что предстоящий сезон станет для него последним в профессиональном футболе. А вот 43-летний Буффон, очевидно, планирует задержаться чуть подольше, ведь его контракт с «Пармой» рассчитан до лета 2023-го.

Как бы там ни было, но оба являются живыми легендами «Бетиса» и «Пармы» соответственно, хотя далеко не все фанаты итальянской команды положительно восприняли возвращение Буффона, памятуя о его непростом для них отъезде в «Ювентус» в 2001-м. Что правда, таких все-таки меньшинство, а остальные не могут нарадоваться, что вновь увидят любимца в рамке команды, которая навсегда в их сердце. А последнее – это именно тот аспект, который объединяет всех упомянутых нами сегодня героев…