Роббен и другие топ-футболисты, которые заканчивали карьеру в родном клубе

В середине июля стало известно, что 37-летний Арьен Роббен, который минувшим летом принял решение вернуться в профессиональный футбол, чтобы еще поиграть за родной для него нидерландский «Гронинген», все-таки сходит с дистанции. Увы, но здоровье в очередной раз подвело блестящего ветерана, и Роббен все-таки был вынужден повторно объявить о завершении карьеры. Что правда, если летом 2019-го Арьен прощался с футболом, будучи игроком «Баварии», где окончательно превратился в звезду мирового уровня, то сейчас его уход состоялся еще более красиво – из рядов клуба, где все для Роббена только начиналось.
Что ж, давайте вспомним, кто, помимо Роббена, уходил из профессионального футбола оттуда же, где для него все и начиналось…
Хуан Роман РИКЕЛЬМЕ
Этот блестящий аргентинский плеймейкер с 2002 по 2007 годы выступал в Европе – сперва в «Барселоне», а затем в «Вильярреале», однако наибольшую известность приобрел на родине в рядах «Боки Хуниорс». Именно с этой командой Рикельме выиграл наибольшее число трофеев в карьере, в том числе четыре титула чемпиона Аргентины, а потому неудивительно, что подавляющее большинство болельщиков ассоциируют имя Хуана Романа именно с «генуэзцами».
На самом же деле, Рикельме можно смело называть воспитанником клуба «Аргентинос Хуниорс». Там он начинал играть с 14 лет, но за взрослую команду так заигран и не был. Уже в 18 лет талант Рикельме разглядели в «Боке», по причине чего Хуан Роман отбыл туда, где очень рано заблистал, а в 24 года за 10 миллионов евро перешел в «Барселону». Впрочем, не сыграть за «Аргентинос Хуниорс» Рикельме не мог. В конце карьеры он специально вернулся в этот клуб, где за полгода провел 15 официальных матчей, в которых забил 3 мяча. В январе 2016 года 36-летний на тот момент Рикельме объявил о завершении карьеры, а с конца 2019-го Хуан Роман занимает пост одного из вице-президентов «Боки Хуниорс».
Робин ВАН ПЕРСИ
Один из лучших бомбардиров первых полутора десятка лет нынешнего века Робин ван Перси с 15 лет пребывал в академии «Фейеноорда», в котором со временем сумел заиграть на взрослом уровне и заявить о себе на европейском континенте. Будучи 20-летним пареньком Робин покинул Роттердам и перебрался в Лондон, где восемь лет своими голами приводил в экстаз болельщиков «Арсенала». Затем ван Перси за 31 миллион евро подписал «Манчестер Юнайтед», где также высоко ценили бомбардирский талант нидерландца. С «красными дьяволами» Робин успел стать чемпионом АПЛ-2012/13 – сезона, после которого легендарный Алекс Фергюсон ушел на пенсию, а «Юнайтед» больше не становился лучшим в своей стране.
После МЮ ван Перси поиграл два с половиной года в Турции за «Фенербахче», куда его заманили неплохими деньгами и отсутствием столь бешенного игрового ритма, как в Англии. Однако завершать карьеру Робин предпочел в родных Нидерландах. В январе 2018-го он на правах свободного агента стал игроком «Фейеноорда», где провел полтора сезона на весьма пристойном уровне (в чемпионате-2018/19, в частности, забил 16 мячей в 25 поединках), а уже затем повесил бутсы на гвоздь. К слову, после прощания с игровой карьерой покидать роттердамский клуб ван Перси не стал, и ныне работает там ассистентом главного тренера юношеской команды, а также входит в технический штаб тренеров основы.
Хавьер САВИОЛА
В начале «нулевых» Хавьер Савиола, имевший прозвище «Кролик», почитался одним из лучших форвардов мирового футбола, или, по крайней мере, входил в когорту наиболее перспективных игроков атаки. Не зря аргентинца летом 2001 года за 36 миллионов евро выкупила «Барселона», хотя на тот момент Савиоле не исполнилось еще и 20 лет. Поначалу карьера Хавьера в каталонской команде складывалась успешно, но затем из-за отсутствия доверия со стороны Франка Райкарда форвард начал хандрить, пошел по арендам, а вскоре и вовсе на правах свободного агента перешел в стан злейшего оппонента «Барселоны» - мадридского «Реала».
Увы, но реализовать себя в Мадриде, как и впоследствии во многих других командах, Савиола уже не сумел. Летом 2015 года 33-летний на тот момент аргентинец принял решение подписать контракт с родным «Ривер Плейтом», где и начинался его путь в большом футболе. Впрочем, проведя за полгода 13 матчей, и не забив в них мячей, Савиола решил повесить бутсы на гвоздь и уйти из мира футбола. Оставаться без спорта Хавьер долго не смог, и вскоре вошел в тренерский штаб андоррской команды «Ордино», а затем и начал играть в футзал за тамошний же «Энкам».
РИВАЛДО
Пожалуй, Ривалдо нельзя однозначно называть воспитанником клуба «Можи-Мирин», ведь играть в футбол он начинал в «Паулисте» и «Санта Крузе», но оказавшись в 20 лет в стане «жаб» атакующий хавбек, нередко игравший оттянутого форварда, блестяще проявил себя, что позволило ему выйти на качественно новый уровень и вскоре оказаться в «Коринтиансе». Затем последовали «Палмейрас», «Депортиво», и самые «сочные» клубы в карьере бразильца – «Барселона» и «Милан». Помимо этого Ривалдо был одной из главных звезд сборной Бразилии, сумевшей триумфально сыграть на ЧМ-2002, после чего «селесао» называют пентакампеонами – в честь пяти побед на мировых первенствах.
Прощался с футболом Ривалдо долго и в разных клубах из разных стран. Злые языки судачили о желании бразильца перед пенсией заработать как можно больше денег, но в 2014-м Ривалдо все-таки вернулся в «Можи-Мирин», где, как бы странно это не выглядело, совмещал сразу две должности – президента и футболиста. В 2015 году Ривалдо появился на поле в статусе капитана «Можи-Мирина», и сыграл на поле вместе со своим сыном – Ривалдиньо, который на 23 года младше отца. Летом того же года Ривалдо принял окончательное решение завершить профессиональные выступления в футболе, после чего три года поработал советником правления клуба, а ныне в качестве селебрити посещает различные мероприятия, всегда и для всех оставаясь желанным гостем.
Пабло АЙМАР
Исключительно тонкий по стилю игры плеймейкер Пабло Аймар с 13 лет начал заниматься в академии «Ривер Плейта», где со временем и дебютировал на профессиональном уровне. Великолепно проявив себя в Аргентине, и заслужив статус одного из наиболее талантливых молодых футболистов Южной Америки, в январе 2001 года, несмотря на предложения от «Интера» и «Барселоны», Аймар за 24 миллиона долларов перешел в «Валенсию». В стане левантийцев Пабло также достаточно быстро удалось стать своим, в результате чего «летучие мыши» в 2001-м вышли в финал Лиги чемпионов, а вскоре завоевали два «золота» в Ла Лиге, а также триумфовали в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.
После «Валенсии» Аймар поиграл за «Сарагосу» и «Бенфику», но там его выступления не были настолько блистательными, как ранее в «Ривер Плейте» и «Валенсии». В 33-летнем возрасте плеймейкер перебрался в малазийский «Джохор», но вскоре покинул клуб и после нескольких месяцев «просиживания штанов без дела», вернулся в родной «Ривер Плейт». Увы, эта история не стала счастливой до конца, ведь за полгода пребывания на контракте Аймар сыграл лишь 15 минут в одном из поединков чемпионата, после чего ушел на пенсию. Ныне в свой 41 год Пабло является одним из ассистентов главного тренера национальной сборной Аргентины Лионеля Скалони.
Андрей ШЕВЧЕНКО
Карьера самого успешного футболиста Украины времен независимости Андрея Шевченко, без сомнений, прекрасно известна всем отечественным любителям футбола. Начинал он ее в киевском «Динамо», где очень быстро показал фантастический прогресс, став лидером гремевшей в еврокубках великой команды Валерия Лобановского. Летом 1999 года Шевченко за рекордные для тогдашнего украинского рынка 25 миллионов долларов перебрался в «Милан», где сумел добиться еще более фантастических результатов, становясь чемпионом Италии, выигрывая Кубок и Суперкубок этой страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», а через два сезона принял решение перейти в «Челси», которое стало началом конца его карьеры. Не сумев заиграть в Англии столь же успешно, как в Италии, Андрей на правах аренды вернулся в «Милан», но и там уже не вышел на привычный уровень. Летом 2009 года Шевченко на правах свободного агента вернулся в родное «Динамо», где отыграл три сезона, но так и не сумел стать чемпионом Украины, так как это был период безграничного властвования «Шахтера». Завершив карьеру после Евро-2012, Шевченко на короткое время подался в политику, а в 2016-м стал сперва ассистентом главного тренера, а вскоре и полноправным главным тренером национальной сборной Украины, пост которого занимал до недавнего времени.
ХОАКИН Санчес и Джанлуиджи БУФФОН
Эти две легендарные футбольные личности все еще продолжают активные выступления, а потому о них мы поговорим вместе. Вероятнее всего, оба завершат карьеру уже в самом ближайшем будущем. По крайней мере, 40-летняя легенда «Бетиса» Хоакин Санчес уже заявил, что предстоящий сезон станет для него последним в профессиональном футболе. А вот 43-летний Буффон, очевидно, планирует задержаться чуть подольше, ведь его контракт с «Пармой» рассчитан до лета 2023-го.
Как бы там ни было, но оба являются живыми легендами «Бетиса» и «Пармы» соответственно, хотя далеко не все фанаты итальянской команды положительно восприняли возвращение Буффона, памятуя о его непростом для них отъезде в «Ювентус» в 2001-м. Что правда, таких все-таки меньшинство, а остальные не могут нарадоваться, что вновь увидят любимца в рамке команды, которая навсегда в их сердце. А последнее – это именно тот аспект, который объединяет всех упомянутых нами сегодня героев…
Алексей Сливченко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А я думал, у него давно контракт закончился))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.