Лассина ТРАОРЕ: «Вакцинация важна»

Нападающий «Шахтера» привился от коронавируса

  • 12.08.2021 14:13
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Лассина ТРАОРЕ: «Вакцинация важна»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

20-летний форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал второй этап вакцинации в клубе.

«Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо.

И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено. Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное», - сказал Траоре.

Ранее сообщалось, что женская команда «Шахтера» готовится к первому официальному матчу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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