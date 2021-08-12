Лассина ТРАОРЕ: «Вакцинация важна»

20-летний форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал второй этап вакцинации в клубе.

«Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо.

И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено. Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное», - сказал Траоре.

Ранее сообщалось, что женская команда «Шахтера» готовится к первому официальному матчу.