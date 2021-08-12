Женская команда Шахтера готовится к первому официальному матчу

Девушки провели тренировку на одном из полей Академии в Счастливом

  • 12.08.2021 13:42
  • 625 просмотров
  • 2 комментария
Женская команда Шахтера готовится к первому официальному матчу
© ФК Шахтер Донецк

Женская команда донецкого «Шахтера» провела тренировку накануне своего первого официального матча.

Традиционно девушки «Шахтера» провели двухчасовую тренировку на одном из полей Академии в Счастливом. Сессия была посвящена предстоящему матчу с «Багирой», а началась с пробежки и разминочных упражнений.

Роман Заев, главный тренер:

– Продолжаем готовиться к чемпионату и ближайшей игре. Весь спектр задач выполняется с прицелом на первый матч. Рад, что девчонки с понимаем принимают нагрузки. Мы начали больше использовать упражнений на тактику и снижать интенсивность нагрузки.

В тренировке акцент был сделан на работе с мячом и закреплении игровых взаимосвязей, в заключение занятия оттачивались атаки с численным преимуществом.

14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок, соперником станет кропивницкая «Багира». Встреча пройдет в Петрово.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 12.08.2021 14:53
    -1
    Удачи лучшие.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 12.08.2021 14:46
    0
    Невже УАФ почне чемпіонат України, як і було обіцяно,серед команд ПЛ ? 16 жіночих команд - це дуже цікаво! Про дві командипочули,а решта 14?
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