Женская команда Шахтера готовится к первому официальному матчу

Женская команда донецкого «Шахтера» провела тренировку накануне своего первого официального матча.

Традиционно девушки «Шахтера» провели двухчасовую тренировку на одном из полей Академии в Счастливом. Сессия была посвящена предстоящему матчу с «Багирой», а началась с пробежки и разминочных упражнений.

Роман Заев, главный тренер:

– Продолжаем готовиться к чемпионату и ближайшей игре. Весь спектр задач выполняется с прицелом на первый матч. Рад, что девчонки с понимаем принимают нагрузки. Мы начали больше использовать упражнений на тактику и снижать интенсивность нагрузки.

В тренировке акцент был сделан на работе с мячом и закреплении игровых взаимосвязей, в заключение занятия оттачивались атаки с численным преимуществом.

14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок, соперником станет кропивницкая «Багира». Встреча пройдет в Петрово.