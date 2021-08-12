Женская команда Шахтера готовится к первому официальному матчу

Женская команда донецкого «Шахтера» провела тренировку накануне своего первого официального матча.
Традиционно девушки «Шахтера» провели двухчасовую тренировку на одном из полей Академии в Счастливом. Сессия была посвящена предстоящему матчу с «Багирой», а началась с пробежки и разминочных упражнений.
Роман Заев, главный тренер:
– Продолжаем готовиться к чемпионату и ближайшей игре. Весь спектр задач выполняется с прицелом на первый матч. Рад, что девчонки с понимаем принимают нагрузки. Мы начали больше использовать упражнений на тактику и снижать интенсивность нагрузки.
В тренировке акцент был сделан на работе с мячом и закреплении игровых взаимосвязей, в заключение занятия оттачивались атаки с численным преимуществом.
14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок, соперником станет кропивницкая «Багира». Встреча пройдет в Петрово.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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