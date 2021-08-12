ФОТО. ПСЖ не дотянул до €1 миллиарда. Топ-10 самых дорогих клубов Лиги 1

Парижский клуб оценивается в €994 миллиона

  • 12.08.2021 13:56
  • 1211 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. ПСЖ не дотянул до €1 миллиарда. Топ-10 самых дорогих клубов Лиги 1
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt представил список из топ-10 самых дорогих клубов французской Лиги 1 по совокупной ориентировочной стоимости футболистов.

Первое место уверенно занимает парижский ПСЖ, недавно подписавший 34-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси в качестве свободного агента. Стоимость игроков первого состава ПСЖ оценивается в €994 миллиона.

На втором месте расположился «Монако», игроки которого оцениваются в €389 миллионов. Третьим стал «Лион» — €326 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.08.2021 14:51
    0
    Хосе Карерас, 12.08.2021 14:47
    Я в шоці, бюджети більше 200млн.😱А якщо менше 100 то це вже бідний клуб?!
    Это не бюджеты, а стоимости при чем ориентировочные всех игроков в составе.
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 12.08.2021 14:47
    0
    Я в шоці, бюджети більше 200млн.😱А якщо менше 100 то це вже бідний клуб?!
    Ссылка
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