ФОТО. ПСЖ не дотянул до €1 миллиарда. Топ-10 самых дорогих клубов Лиги 1

Авторитетный портал Transfermarkt представил список из топ-10 самых дорогих клубов французской Лиги 1 по совокупной ориентировочной стоимости футболистов.
Первое место уверенно занимает парижский ПСЖ, недавно подписавший 34-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси в качестве свободного агента. Стоимость игроков первого состава ПСЖ оценивается в €994 миллиона.
На втором месте расположился «Монако», игроки которого оцениваются в €389 миллионов. Третьим стал «Лион» — €326 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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