Эрик РАМИРЕС: «Ранее таких эффектных дебютов у меня не было»

22-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес дебютировал за «Динамо», забив гол и отдав результативный пас в матче с «Минаем» (2:0), а после поединка прокомментировал итоги игры.
– Эрик, поздравляем с успешным дебютом! Сегодня твой день?
– Я рад, что получилось так дебютировать. Для этого я пришел в этот клуб – забивать голы, помогать команде. Дай Бог, чтобы так и продолжалось.
– Как быстро ты нашел общий язык с Виталием Буяльским?
– Чувствовал себя очень комфортно во взаимодействии с Виталием. Это игрок, который может вовремя и умело отдать пас и так же вовремя открыться. Мы чувствовали хорошее взаимодействие в сегодняшней игре. У меня был хороший момент благодаря Буяльскому, выход один на один, но я его не реализовал. Но затем мне удалось дать голевой пас на него. Взаимодействовать было комфортно.
– Бывали ли у тебя столь же эффектные дебюты за новые команды ранее?
– Таких не было. В «Динамо» я был рад дебютировать в товарищеском матче и иметь возможность сыграть сегодня. Рад, что все так сложилось. Все предыдущие дни мы работали над этим на тренировках. Я благодарен за эту возможность, которую мне предоставил тренер, и что все вышло именно так.
Источник — ФК Динамо Киев
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По началу матча старался отдавать только ближнему выбирая самую простую ситуацию, в дальнейшем же начал действовать более раскрепощенно несколько раз не плохо ассистируя партнерам !
гол свой забил таки из убойно позиции , голевую отдал.
Так же спокойно опускается за мячом вглубь поля или смещается на фланг - чем выгодно отличается от Соля.
Габаритный, спокойно и уверенно работает корпусом и при этом имеет добротную скорость !
Вообщем надеюсь, что с подписанием этого парня мы закрыли позицию форварда !
но..... вчера была какая-то непростительная нереализация из убойных позиций, счет должен был быть 5-0 .
и все таки свое нужно забивать
От хитрий жучара
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