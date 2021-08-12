Эрик РАМИРЕС: «Ранее таких эффектных дебютов у меня не было»

Венесуэльский форвард – о двух результативных действиях в первом официальном матче за «Динамо»

  • 12.08.2021 13:16
  • 342 просмотра
  • 3 комментария
Эрик РАМИРЕС: «Ранее таких эффектных дебютов у меня не было»
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

22-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес дебютировал за «Динамо», забив гол и отдав результативный пас в матче с «Минаем» (2:0), а после поединка прокомментировал итоги игры.

– Эрик, поздравляем с успешным дебютом! Сегодня твой день?
– Я рад, что получилось так дебютировать. Для этого я пришел в этот клуб – забивать голы, помогать команде. Дай Бог, чтобы так и продолжалось.

– Как быстро ты нашел общий язык с Виталием Буяльским?
– Чувствовал себя очень комфортно во взаимодействии с Виталием. Это игрок, который может вовремя и умело отдать пас и так же вовремя открыться. Мы чувствовали хорошее взаимодействие в сегодняшней игре. У меня был хороший момент благодаря Буяльскому, выход один на один, но я его не реализовал. Но затем мне удалось дать голевой пас на него. Взаимодействовать было комфортно.

– Бывали ли у тебя столь же эффектные дебюты за новые команды ранее?
– Таких не было. В «Динамо» я был рад дебютировать в товарищеском матче и иметь возможность сыграть сегодня. Рад, что все так сложилось. Все предыдущие дни мы работали над этим на тренировках. Я благодарен за эту возможность, которую мне предоставил тренер, и что все вышло именно так.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 13:31
    0
    и ещё скоро не будет
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 13:25
    +2
    Все таки дебют положительный, да был убойный момент , когда не реализовал выход 1 в1 , но там технически все делал правильно , клал в дальний мимо вратаря, думаю в чем то сказалось волнение.
    По началу матча старался отдавать только ближнему выбирая самую простую ситуацию, в дальнейшем же начал действовать более раскрепощенно несколько раз не плохо ассистируя партнерам !
    гол свой забил таки из убойно позиции , голевую отдал.
    Так же спокойно опускается за мячом вглубь поля или смещается на фланг - чем выгодно отличается от Соля.
    Габаритный, спокойно и уверенно работает корпусом и при этом имеет добротную скорость !
    Вообщем надеюсь, что с подписанием этого парня мы закрыли позицию форварда !
    но..... вчера была какая-то непростительная нереализация из убойных позиций, счет должен был быть 5-0 .
    и все таки свое нужно забивать
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    BaZia
    online
      BaZia, 12.08.2021 13:21
    -3
    Вдалось зробити гольовий пас на Бую? таж там зрізався м"яч з ноги від невдалого прийому..
    От хитрий жучара
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