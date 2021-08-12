Эрик РАМИРЕС: «Ранее таких эффектных дебютов у меня не было»

22-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес дебютировал за «Динамо», забив гол и отдав результативный пас в матче с «Минаем» (2:0), а после поединка прокомментировал итоги игры.

– Эрик, поздравляем с успешным дебютом! Сегодня твой день?

– Я рад, что получилось так дебютировать. Для этого я пришел в этот клуб – забивать голы, помогать команде. Дай Бог, чтобы так и продолжалось.

– Как быстро ты нашел общий язык с Виталием Буяльским?

– Чувствовал себя очень комфортно во взаимодействии с Виталием. Это игрок, который может вовремя и умело отдать пас и так же вовремя открыться. Мы чувствовали хорошее взаимодействие в сегодняшней игре. У меня был хороший момент благодаря Буяльскому, выход один на один, но я его не реализовал. Но затем мне удалось дать голевой пас на него. Взаимодействовать было комфортно.

– Бывали ли у тебя столь же эффектные дебюты за новые команды ранее?

– Таких не было. В «Динамо» я был рад дебютировать в товарищеском матче и иметь возможность сыграть сегодня. Рад, что все так сложилось. Все предыдущие дни мы работали над этим на тренировках. Я благодарен за эту возможность, которую мне предоставил тренер, и что все вышло именно так.