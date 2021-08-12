ВИДЕО. Дикие танцы: как Челси праздновал победу в Суперкубке УЕФА

В поединке за Суперкубок УЕФА лондонский «Челси» обыграл испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).
Счастливые футболисты «синих» после матча танцевали в раздевалке. Особенно старались Антонио Рюдигер, Жоржиньо и Тэмми Абрахам.
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Источник — ФК Челси
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