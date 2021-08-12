ВИДЕО. Дикие танцы: как Челси праздновал победу в Суперкубке УЕФА

Лондонский клуб обыграл «Вильярреал» в серии пенальти

  • 12.08.2021 12:46
  • 486 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дикие танцы: как Челси праздновал победу в Суперкубке УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке за Суперкубок УЕФА лондонский «Челси» обыграл испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).

Счастливые футболисты «синих» после матча танцевали в раздевалке. Особенно старались Антонио Рюдигер, Жоржиньо и Тэмми Абрахам.

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Источник — ФК Челси

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 13:14
    0
    стесняюсь спросить а в каком месте была дикость?
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