Бущан провел 30-й «сухой» матч в УПЛ

Матч с «Минаем» (2:0) в рамках 1-го тура УПЛ стал 30-м без пропущенных мячей для 27-летнего украинского голкипера «Динамо» Георгия Бущана.

Такое же количество «сухих» матчей в чемпионатах Украины в составе «Динамо» раньше провели Виталий Рева и нынешний партнер голкипера Денис Бойко. Больше игр без пропущенных голов теперь только у Александра Шовковского (233) и Максима Коваля (36).