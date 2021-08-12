Бущан провел 30-й «сухой» матч в УПЛ

Украинский вратарь сохранил свои ворота на замке в поединке с «Минаем»

  • 12.08.2021 12:34
  • 368 просмотров
  • 1 комментарий
Бущан провел 30-й «сухой» матч в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Матч с «Минаем» (2:0) в рамках 1-го тура УПЛ стал 30-м без пропущенных мячей для 27-летнего украинского голкипера «Динамо» Георгия Бущана.

Такое же количество «сухих» матчей в чемпионатах Украины в составе «Динамо» раньше провели Виталий Рева и нынешний партнер голкипера Денис Бойко. Больше игр без пропущенных голов теперь только у Александра Шовковского (233) и Максима Коваля (36).

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.08.2021 12:55
    +1
    Бущан, конечно красавчик, но это больше зависит от игры команды. В последней игре с Шахтером вообще не было ни одного удара по воротам Бущана. Вернее один удар был, но это можно назвать пас Бущану, а не удар.
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