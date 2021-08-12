ВИДЕО. Тухель про выход Кепы на замену в матче за Суперкубок УЕФА

Английский «Челси» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв испанский «Вильярреал» (1:1, по пенальти – 6:5).
В серии пенальти «Челси» был сильнее соперника. Вратарь «синих» Кепа Аррисабалага, вышедший специально под серию 11-метровых ударов, сделал 2 сэйва.
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Томаса Тухеля после матча «Челси» – «Вильярреал».
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Источник — Sport.ua
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