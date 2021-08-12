«Можем рассчитывать на всех». Шахтер провел вакцинацию игроков

Игроки прошли второй этап вакцинации

  • 12.08.2021 11:49
  • 152 просмотра
  • 3 комментария
«Можем рассчитывать на всех». Шахтер провел вакцинацию игроков
© shakhtar.com

«Шахтер» объявил о том, что все игроки и сотрудники клуба получили второй укол от коронавируса и теперь полностью вакцинированы.

Клуб не раскрывает, какую вакцину было решено использовать.

«Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо. И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено».

«Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное», - сказал форвард Лассина Траоре.

Ранее сообщалось, что игроки «Динамо» вакцинируются до старта в Лиге чемпионов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 12.08.2021 11:53
    0
    Это свободный выбор человека, но не надо навязывать, и заставлять принудительно...
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.08.2021 11:52
    0
    ясен пень что Пфайзером
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    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 12.08.2021 11:51
    +1
    Эриксен уже укололся
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