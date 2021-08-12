«Можем рассчитывать на всех». Шахтер провел вакцинацию игроков

«Шахтер» объявил о том, что все игроки и сотрудники клуба получили второй укол от коронавируса и теперь полностью вакцинированы.

Клуб не раскрывает, какую вакцину было решено использовать.

«Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо. И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено».

«Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное», - сказал форвард Лассина Траоре.

Ранее сообщалось, что игроки «Динамо» вакцинируются до старта в Лиге чемпионов.