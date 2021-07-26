Вслед за Шахтером. Игроки Динамо пройдут вакцинацию

По информации СМИ, сегодня все сотрудники «Динамо» пройдут вакцинацию от коронавируса, однако футболисты будут привиты позже.
По договоренности между медицинским штабом клуба и Министерством здравоохранения, первая команда пройдет вакцинацию в другой согласованный день в начале нынешнего футбольного сезона, однако не позднее участия команды в матчах Лиги чемпионов.
«Динамо» будет использовать вакцину Pfizer.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.