Вслед за Шахтером. Игроки Динамо пройдут вакцинацию

По информации СМИ, сегодня все сотрудники «Динамо» пройдут вакцинацию от коронавируса, однако футболисты будут привиты позже.

По договоренности между медицинским штабом клуба и Министерством здравоохранения, первая команда пройдет вакцинацию в другой согласованный день в начале нынешнего футбольного сезона, однако не позднее участия команды в матчах Лиги чемпионов.

«Динамо» будет использовать вакцину Pfizer.

Ранее вакцинацию прошли футболисты «Шахтера».