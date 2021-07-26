Вслед за Шахтером. Игроки Динамо пройдут вакцинацию

Игроки будут вакцинированы до старта еврокубков

  • 26.07.2021 11:51
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
Вслед за Шахтером. Игроки Динамо пройдут вакцинацию
© fcdynamo.kiev.ua

По информации СМИ, сегодня все сотрудники «Динамо» пройдут вакцинацию от коронавируса, однако футболисты будут привиты позже.

По договоренности между медицинским штабом клуба и Министерством здравоохранения, первая команда пройдет вакцинацию в другой согласованный день в начале нынешнего футбольного сезона, однако не позднее участия команды в матчах Лиги чемпионов.

«Динамо» будет использовать вакцину Pfizer.

Ранее вакцинацию прошли футболисты «Шахтера».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 26.07.2021 12:14
    0
    Да они раньше всех должны были проколоться.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 26.07.2021 12:14
    0
    Да они раньше всех должны были проколоться.
    Ссылка
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