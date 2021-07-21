ФОТО. Шахтер вакцинировался от COVID-19

21 июля состоялся первый этап вакцинации «Шахтера» от COVID-19. Футболисты и персонал команды были вакцинированы на территории компании «Метинвест», которая организовала процесс и предоставила такую возможность.

Группа «Метинвест» по договоренности с МОЗ проводит вакцинацию своих сотрудников, а также дружественных структур и компаний.

– Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса, – сказал капитан «Шахтера» Андрей Пятов. – Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, УЕФА, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях.

Александр Пимкин, руководитель HR-департамента «Метинвеста»:

– «Метинвест» совместно с МОЗ реализует программу по вакцинированию трудовых коллективов. У нас социально ответственная компания, в которой слова не расходятся с делом. Мы считаем, что наш персонал – главная ценность, поэтому очень заботимся о его здоровье. Организовали вакцинацию не только своих сотрудников, но и членов их семей. Также мы пригласили «Шахтер» присоединиться к нам, предоставив свою площадку и инфраструктуру для вакцинации команды.