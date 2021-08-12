Василий КОБИН: «Минай еще не работал над атакой. Нужно оборону построить»

Наставник доволен игрой команды

  • 12.08.2021 10:55
  • 357 просмотров
  • 5 комментариев
Василий КОБИН: «Минай еще не работал над атакой. Нужно оборону построить»
© minajfootballclub

Наставник «Миная» Василий Кобин оценил матч УПЛ против «Динамо», который команда проиграла со счетом 0:2.

«Я доволен ребятами, для меня они лучшие. Разве что в первом тайме дважды проиграли верховую борьбу и пропустили. Сейчас работаем, чтобы укрепить оборону, так как времени не было. А до атаки еще доберемся. У нас были неплохие выпады, где можно было забить».

«Можно сказать, что над атакой мы и не работали. Пока оборону нужно построить, а затем заниматься атакой», - сказал Кобин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 12.08.2021 11:28
    +2
    Бедный Вася...всю карьеру лавку полировал ржали, теперь тренирует - тоже все смеются.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.08.2021 11:24
    0
    Вася, я розумію. що до травня ще часу багато, однак, можливо, вже час починати будувати атаку. Принаймні награвати якісь ігрові моменти для 1-ї ліги....
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 11:18
    +1
    да чтот с нападением как раз у Минае и намного лучше обстоят дела чем с обороной, особенно когда ушёл с поля Селезнёв. оборона ну очень слаба, когда ДК включалась то оборона не знала куда бежать и как страховать
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.08.2021 11:02
    +1
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 12.08.2021 10:58
    +2
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности