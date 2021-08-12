Василий КОБИН: «Минай еще не работал над атакой. Нужно оборону построить»

Наставник «Миная» Василий Кобин оценил матч УПЛ против «Динамо», который команда проиграла со счетом 0:2.

«Я доволен ребятами, для меня они лучшие. Разве что в первом тайме дважды проиграли верховую борьбу и пропустили. Сейчас работаем, чтобы укрепить оборону, так как времени не было. А до атаки еще доберемся. У нас были неплохие выпады, где можно было забить».

«Можно сказать, что над атакой мы и не работали. Пока оборону нужно построить, а затем заниматься атакой», - сказал Кобин.