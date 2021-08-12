МАТУЗАЛЕМ: «Луческу улучшил меня. Уход в Сарагосу нужно забыть»

Бывший лидер «Шахтера» - о нынешнем и прошлом…

  • 12.08.2021 10:34
  • 2672 просмотра
  • 3 комментария
МАТУЗАЛЕМ: «Луческу улучшил меня. Уход в Сарагосу нужно забыть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франселино Матузалем

Бразилец Франселино Матузалем, который в бытность футболистом поиграл за ряд европейских команд, а в Украине известен по выступлениям за «Шахтер» и скандальному переезду в «Сарагосу», рассказал о своих нынешних занятиях, а также немного вспомнил прошлое.

«Сейчас я вернулся в Бразилию, в Натал – место, где я вырос, где все нравится мне и моей семье. Я часто возвращаюсь в Италию, чтобы навестить своих детей. К счастью, я могу ездить туда и обратно, потому что в Италии ситуация с Covid-19 контролируется. В Бразилии мы почти все вакцинированы. У меня есть вид на жительство, а потому эти вопросы для меня решаются просто. В этом году я уже дважды прилетал навещать детей, а в начале ноября, думаю, вернусь».

«После «Брешии» я хотел перейти в команду, которая будет бороться за более амбициозные цели. Мне предложили «Шахтер», и хотя я совсем не знал Донецка, я ответил согласием. Думал, что смогу сыграть в Лиге чемпионов, но это было сумасшествие. Там было ужасно холодно, но в итоге я отлично провел время. И Луческу улучшил меня, заставив играть на более выдвинутой позиции».

«Отъезд в «Сарагосу» - это единственный шаг, который нужно забыть в моей карьере. Я переехал, потому что надеялся, что меня вызовут в национальную команду. Все шло очень плохо, я получил травму, а «Сарагоса» вылетела в низшую лигу».

«Лучший момент в моей карьере? Сам факт того, что я сделал такую карьеру, заставляет меня думать, что я – победитель. Нет особых моментов, но лучшие мои годы были в «Лацио», «Дженоа» и «Шахтере», - рассказал Матузалем.

Напомним, «Шахтер» до сих пор пытается получить отсуженные деньги у «Сарагосы» за трансфер Матузалема, но испанский клуб в последние годы ловко манипулирует ситуацией, законодательством и юридическими аспектами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttomercatoweb

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.08.2021 10:54
    +1
    таки да ...все можно забыть, кроме миллионных долгов)))
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 10:51
    +1
    с Шахты оказывается то же можно было попасть в сборную
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 10:49
    +3
    Не особо то и наказали испанцев по сути как и самого игрока
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности