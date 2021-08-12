МАТУЗАЛЕМ: «Луческу улучшил меня. Уход в Сарагосу нужно забыть»

Бразилец Франселино Матузалем, который в бытность футболистом поиграл за ряд европейских команд, а в Украине известен по выступлениям за «Шахтер» и скандальному переезду в «Сарагосу», рассказал о своих нынешних занятиях, а также немного вспомнил прошлое.

«Сейчас я вернулся в Бразилию, в Натал – место, где я вырос, где все нравится мне и моей семье. Я часто возвращаюсь в Италию, чтобы навестить своих детей. К счастью, я могу ездить туда и обратно, потому что в Италии ситуация с Covid-19 контролируется. В Бразилии мы почти все вакцинированы. У меня есть вид на жительство, а потому эти вопросы для меня решаются просто. В этом году я уже дважды прилетал навещать детей, а в начале ноября, думаю, вернусь».

«После «Брешии» я хотел перейти в команду, которая будет бороться за более амбициозные цели. Мне предложили «Шахтер», и хотя я совсем не знал Донецка, я ответил согласием. Думал, что смогу сыграть в Лиге чемпионов, но это было сумасшествие. Там было ужасно холодно, но в итоге я отлично провел время. И Луческу улучшил меня, заставив играть на более выдвинутой позиции».

«Отъезд в «Сарагосу» - это единственный шаг, который нужно забыть в моей карьере. Я переехал, потому что надеялся, что меня вызовут в национальную команду. Все шло очень плохо, я получил травму, а «Сарагоса» вылетела в низшую лигу».

«Лучший момент в моей карьере? Сам факт того, что я сделал такую карьеру, заставляет меня думать, что я – победитель. Нет особых моментов, но лучшие мои годы были в «Лацио», «Дженоа» и «Шахтере», - рассказал Матузалем.

Напомним, «Шахтер» до сих пор пытается получить отсуженные деньги у «Сарагосы» за трансфер Матузалема, но испанский клуб в последние годы ловко манипулирует ситуацией, законодательством и юридическими аспектами.