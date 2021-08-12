Александр СОПКО: «УАФ ставит всех в неудобное положение. Ребров в растяжке»

Экс-игрок «Шахтера» и эксперт Александр Сопко оценил ситуацию в сборной Украины, которую могут возглавить Сергей Ребров или Александр Петраков.

— Что скажете о варианте с приглашением Сергея Реброва?

— Это авральные поиски. УАФ ставит в неудобное положение, как себя, так и тренеров. Если бы с Ребровым были четко оговорены условия, его выбор в пользу клуба не был бы таким быстрым. Теперь он на растяжке. У Сергея Реброва хороший контракт с «Аль-Айном», и он имеет возможность поработать в новых условиях. А тут хотят сыграть на патриотических чувствах Реброва. Представьте, если отбор к ЧМ-2022 завершится неудачно. Сергея Реброва тогда подвергнут обструкции, он уйдет, и это станет ударом по его репутации. Так что если Ребров откажется, упрекать его не стоит.

Можно было вовремя провести переговоры и с еще одним подходящим для сборной кандидатом – Виктором Скрипником. Перед этим сезоном, когда у него была неопределенность в «Заре», надо было контактировать, предлагать Скрипнику лучшие, чем в «Заре» условия и перспективу.

— На днях прозвучало также имя Александра Петракова, которого прочат в наставники сборной Украины в случае, если не получится вариант с Ребровым…

— Чем симпатичен Петраков, так это умением работать с детьми и юношами. У него есть свои принципы и взгляды, которые он всегда яростно отстаивает. Благодаря этому он и добился громкого успеха на юношеском чемпионате мира. Но Петраков никогда не работал со взрослыми командами, с футболистами из топ-чемпионатов. И то, что у него получается с юношами, может не сработать со взрослыми. А если у Петракова конфликт с кем из игроков случится? Думаю, в таком случае УАФ не всегда будет на стороне тренера. Потенциал этой сборной Украины высокий, но если упустить 1-2 года, то команда скатится туда, где ее принял Шевченко и стал приводить в порядок.