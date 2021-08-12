Александр СОПКО: «УАФ ставит всех в неудобное положение. Ребров в растяжке»

Эксперт оценил ситуацию в сборной Украины

  • 12.08.2021 10:22
  • 2778 просмотров
  • 8 комментариев
Александр СОПКО: «УАФ ставит всех в неудобное положение. Ребров в растяжке»
© facebook.com/alainfcae

Экс-игрок «Шахтера» и эксперт Александр Сопко оценил ситуацию в сборной Украины, которую могут возглавить Сергей Ребров или Александр Петраков.

— Что скажете о варианте с приглашением Сергея Реброва?

— Это авральные поиски. УАФ ставит в неудобное положение, как себя, так и тренеров. Если бы с Ребровым были четко оговорены условия, его выбор в пользу клуба не был бы таким быстрым. Теперь он на растяжке. У Сергея Реброва хороший контракт с «Аль-Айном», и он имеет возможность поработать в новых условиях. А тут хотят сыграть на патриотических чувствах Реброва. Представьте, если отбор к ЧМ-2022 завершится неудачно. Сергея Реброва тогда подвергнут обструкции, он уйдет, и это станет ударом по его репутации. Так что если Ребров откажется, упрекать его не стоит.

Можно было вовремя провести переговоры и с еще одним подходящим для сборной кандидатом – Виктором Скрипником. Перед этим сезоном, когда у него была неопределенность в «Заре», надо было контактировать, предлагать Скрипнику лучшие, чем в «Заре» условия и перспективу.

— На днях прозвучало также имя Александра Петракова, которого прочат в наставники сборной Украины в случае, если не получится вариант с Ребровым…

— Чем симпатичен Петраков, так это умением работать с детьми и юношами. У него есть свои принципы и взгляды, которые он всегда яростно отстаивает. Благодаря этому он и добился громкого успеха на юношеском чемпионате мира. Но Петраков никогда не работал со взрослыми командами, с футболистами из топ-чемпионатов. И то, что у него получается с юношами, может не сработать со взрослыми. А если у Петракова конфликт с кем из игроков случится? Думаю, в таком случае УАФ не всегда будет на стороне тренера. Потенциал этой сборной Украины высокий, но если упустить 1-2 года, то команда скатится туда, где ее принял Шевченко и стал приводить в порядок.

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Источник — zbirna.com

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.08.2021 11:38
    -1
    Михаил Степанов, 12.08.2021 10:56
    та да...молодежку ж "угробил"... зеленых пацанов к золоту привел
    Одно тренировать зеленых и другое взрослую сборную, а на такой уровне в Петракова 0 опыта
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 12.08.2021 11:29
    0
    А чому ні слова в адресу Павелка?
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    оксана микуленок
      оксана микуленок, 12.08.2021 11:00
    0
    Та дайте маркевичу контракт!За два ролки він точно не помре і він набагато більше працює в футболі ніж Ребров.Я взагалі за Маркевича зараз після косяків Шєва.А Шева справжєній пацюк -бросив збірну зараз і сам нікуди не приткнувся і іншим завадив в свій час очоліти збірну(реброву).
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.08.2021 10:56
    0
    serge_kr, 12.08.2021 10:46
    Петраков угробит сборную и вернет на уровень Фоменнка
    та да...молодежку ж "угробил"... зеленых пацанов к золоту привел
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.08.2021 10:46
    -3
    Петраков угробит сборную и вернет на уровень Фоменнка
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 10:45
    0
    euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 10:39
    А Миха будет в любом случае кайфовать , с зарплатой 700.000 грн в месяц.
    За пять месяцев "жалование" составит 125.000 долларов- это соизмеримо премии за золото.ОИ.
    Сколько он получил за победу на ОИ1988 и серебро ЧЕ1988 ?
    Максимум машину Волгу!
    А тут каждые пять месяцев - Олимпийский чемпион
    и при этом ни за что не будет отвечать
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 10:44
    0
    ничего хорошего с заменой в средине отборочного турнира не будет. отбор проё..., сейчас надо ставить с заданием не на этот отбор а уже на следующий, и поэтому Ребров будет полным идиотам если согласится уйти из команды под каток
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 10:39
    0
    А Миха будет в любом случае кайфовать , с зарплатой 700.000 грн в месяц.
    За пять месяцев "жалование" составит 125.000 долларов- это соизмеримо премии за золото.ОИ.
    Сколько он получил за победу на ОИ1988 и серебро ЧЕ1988 ?
    Максимум машину Волгу!
    А тут каждые пять месяцев - Олимпийский чемпион
    Ссылка
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