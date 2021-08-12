Эдуар МЕНДИ: «Знал, что Кепа может выйти на поле и помочь команде»

Голкипер «Челси» – о победе в Суперкубке УЕФА

  • 12.08.2021 10:20
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Эдуар МЕНДИ: «Знал, что Кепа может выйти на поле и помочь команде»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Менди

Вратарь английского «Челси» Эдуар Менди прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» (1:1, пен. 6:5) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Счастлив, что мы выиграли. Стремились к этому успеху. Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть и что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад.

Это успех всей команды. Играя за «Челси», стремишься к победам и титулам. Сегодня мы это сделали. Вместе», - сказал Менди.

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Источник — УЕФА

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