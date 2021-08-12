Эмил КАРАС: «Шкурин скоро появится. Луческу даст всем шанс показать себя»

У киевлян появилась конкуренция на позиции форварда

  • 12.08.2021 09:58
  • 866 просмотров
  • 1 комментарий
Эмил КАРАС: «Шкурин скоро появится. Луческу даст всем шанс показать себя»
© fcdynamo.kiev.ua

Эмил Карас, ассистент наставника «Динамо» Мирчи Луческу, оценил игру форварда Эрика Рамиреса, который в дебютном матче против «Миная» забил гол и сделал результативную передачу.

«Он очень старался, ведь не так легко поменять страну и команду. Мало времени прошло, он не так много тренировался. Жаль, что мало забили голов в целом. Создавали много моментов, и нужно это реализовывать».

«Илья Шкурин? Он проходит период адаптации. У нас много игроков на этой позиции, идет ротация. Надеюсь, он скоро появится. Луческу всем даст себя проявить и сыграть», - сказал Карас.

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.08.2021 10:20
    0
    что-то меня начал напрягать Тымчик, как то не уверено действовал, ошибки, обрезки. Рамирес 2 момента один гол, вроде хорошо, но в поле или терял мяч или фолил. правда после его ухода заменивший его Гармаш ваще бакапорил не по децки, хоть и одал в конце один реально классный пас, хотя надо было самому бить
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