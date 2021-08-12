Эмил КАРАС: «Шкурин скоро появится. Луческу даст всем шанс показать себя»

Эмил Карас, ассистент наставника «Динамо» Мирчи Луческу, оценил игру форварда Эрика Рамиреса, который в дебютном матче против «Миная» забил гол и сделал результативную передачу.

«Он очень старался, ведь не так легко поменять страну и команду. Мало времени прошло, он не так много тренировался. Жаль, что мало забили голов в целом. Создавали много моментов, и нужно это реализовывать».

«Илья Шкурин? Он проходит период адаптации. У нас много игроков на этой позиции, идет ротация. Надеюсь, он скоро появится. Луческу всем даст себя проявить и сыграть», - сказал Карас.