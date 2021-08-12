МАЙКОН: «Показали, что такое Шахтер»

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон рассказал о выходе в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, победе над «Генком» и будущем сопернике.

– Поздравляем с выходом в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов! Насколько тяжело далась победа над «Генком»?

– Была очень непростая игра с квалифицированным соперником, но нам удалось хорошо поработать с мячом и вскрыть оборону «Генка». Результат отличный, проходим дальше – это радует.

– «Шахтер» доминировал на протяжении всего матча. Команду дополнительно стимулировало поражение от «Александрии»?

– Конечно, поединок с «Александрией» оказался сложным, не лучший день для нас. Но в противостоянии с «Генком» мы показали свою силу и что такое «Шахтер». Могли забивать еще, ведь имели моменты. Будем стараться радовать наших болельщиков.

– Теория накануне матча длилась 45 минут. Удалось ли выполнить все, что от вас требовал тренерский штаб?

– Если не все, то большую часть. Рады, что смогли воплотить на практике то, что отрабатывали и что просил Мистер. К сожалению, пропустили гол, но потом могли забить еще несколько мячей. Это часть роста, нашей эволюции. Думаю, сыграли хорошо, но есть куда прибавлять.

– В следующем раунде соперником «Шахтера» станет «Монако». Что можешь сказать об этой команде? Готовы ли к такому противостоянию?

– Еще не думали о «Монако», ведь были полностью сконцентрированы на «Генке». Понятно, что это очень опытная европейская команда, которая уже не раз проявляла себя в Лиге чемпионов. Пока сосредотачиваемся на «Металлисте 1925» – следующем сопернике в чемпионате, а после станем думать о «Монако».