МАЙКОН: «Показали, что такое Шахтер»

Полузащитник о проходе Генка

  • 12.08.2021 07:59
  • 414 просмотров
  • 2 комментария
МАЙКОН: «Показали, что такое Шахтер»

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон рассказал о выходе в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, победе над «Генком» и будущем сопернике.

– Поздравляем с выходом в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов! Насколько тяжело далась победа над «Генком»?
– Была очень непростая игра с квалифицированным соперником, но нам удалось хорошо поработать с мячом и вскрыть оборону «Генка». Результат отличный, проходим дальше – это радует.

– «Шахтер» доминировал на протяжении всего матча. Команду дополнительно стимулировало поражение от «Александрии»?
– Конечно, поединок с «Александрией» оказался сложным, не лучший день для нас. Но в противостоянии с «Генком» мы показали свою силу и что такое «Шахтер». Могли забивать еще, ведь имели моменты. Будем стараться радовать наших болельщиков.

– Теория накануне матча длилась 45 минут. Удалось ли выполнить все, что от вас требовал тренерский штаб?
– Если не все, то большую часть. Рады, что смогли воплотить на практике то, что отрабатывали и что просил Мистер. К сожалению, пропустили гол, но потом могли забить еще несколько мячей. Это часть роста, нашей эволюции. Думаю, сыграли хорошо, но есть куда прибавлять.

– В следующем раунде соперником «Шахтера» станет «Монако». Что можешь сказать об этой команде? Готовы ли к такому противостоянию?
– Еще не думали о «Монако», ведь были полностью сконцентрированы на «Генке». Понятно, что это очень опытная европейская команда, которая уже не раз проявляла себя в Лиге чемпионов. Пока сосредотачиваемся на «Металлисте 1925» – следующем сопернике в чемпионате, а после станем думать о «Монако».

 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.08.2021 08:54
    0
    Кому показали, Генку? А что тогда вам показала Александия?
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    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 12.08.2021 08:39
    +1
    Вы показали ,что любая команда вам 2-3 гола за матч легко может забивать, главное в створ ворот попадать.
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