Жерар МОРЕНО: «Выиграть нам было не суждено»

Нападающий испанского «Вильяреала» Жерар Морено прокомментировал поражение от английского «Челси» (1:1, пен. 5:6) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Выиграть нам было не суждено, но мы можем гордиться сегодняшним матчем, гордиться командой, болельщиками, клубом, людьми. Теперь мы соперничаем с лучшими. «Челси» был фаворитом. Я считаю их лучшим клубом мира», - сказал Жерар Морено.